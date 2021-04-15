Израильская полиция напала на палестинцев, возвращавшихся с таравиха в Аль-Аксе

Палестинцы, которые возвращались после таравиха (ночной молитвы в Рамадан) из священной мечети Аль-Акса, подверглись нападению израильской полиции за то, что выкрикивали такбиры (восхваление Всевышнего). Против верующих применили свето-шумовые гранаты, 5 человек задержали. #Палестина #таравих #полиция