ПОЛИТИКА
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Израильская полиция напала на палестинцев, возвращавшихся с таравиха в Аль-Аксе
Палестинцы, которые возвращались после таравиха (ночной молитвы в Рамадан) из священной мечети Аль-Акса, подверглись нападению израильской полиции за то, что выкрикивали такбиры (восхваление Всевышнего). Против верующих применили свето-шумовые гранаты, 5 человек задержали. #Палестина #таравих #полиция
Израильская полиция напала на палестинцев, возвращавшихся с таравиха в Аль-Аксе / Others
15 апреля 2021 г.
Истории
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