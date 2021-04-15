Известный футболист Месут Озиль передал Турецкому обществу Красного полумесяца 100 тысяч евро в рамках специальной благотворительной кампании, посвященной Рамадану, сообщили представители общества.

Эти и другие собранные в ходе акции средства потратят на нужды 128 тысяч человек. В частности, будут предоставлены продовольственные наборы 2 800 гражданам Турции, 1000 жителям Индонезии, 750 беженцам-рохинья в Бангладеш и т. д. Кроме того, в приюте для детей в Идлибе (Сирия) и в столице Сомали Могадишо на протяжении 30 дней будут ежедневно проводить ифтары (ужин разговения), а детям подарят игрушки.

Сами жители Турции в рамках этой же программы перевели Красному полумесяцу около 51,1 миллиона турецких лир (5,3 миллиона евро) в течение шести часов.

В январе текущего года Месут Озиль прибыл в Стамбул на частном борту из Лондона, где он до недавних пор выступал за «Арсенал», чтобы завершить процедуру трансфера в турецкий «Фенербахче». Незадолго до этого президент турецкого клуба называл переход Озиля «мечтой, которую очень трудно осуществить».

Озиль – этнический турок родом из Германии. Ранее он выступал за сборную ФРГ, в составе которой стал чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2010 года, а также завоевал бронзу чемпионатов Европы в 2012 и 2016 году. После критики немецкой общественности, вызванной совместной фотографией полузащитника с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, он покинул «Бундестим», заявив, что чувствует «расистское и несправедливое отношение».

Футболист часто выступает с критикой крепнущих в мире, особенно в ЕС, антимусульманских настроений. «К сожалению, исламофобия и антиисламизм растет в Европе и в других частях мира. Большую роль в этом играют СМИ. Мой личный ответ на это: на исламофобию и антиисламизм надо реагировать так, чтобы не усиливать их, а добротой обезоруживать и заставлять замолчать», – писал он в Facebook в конце прошлого года.

В 2019-м Озиль осудил притеснения уйгуров в Китае и обвинил мировое мусульманское сообщество в равнодушии к этой острой проблеме, чем вызвал большой резонанс на Западе.

Ранее «Idel.Реалии» опубликовалиматериал The New York Times, в котором описывается, как за 10 месяцев Месута Озиля «стерли» из публичного пространства. Футболист считает, что все началось с твита в защиту уйгуров. «Арсенал» это оспаривает.