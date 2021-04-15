Протестующие жгут полицейские участки в ответ на убийство афроамериканца DESCRIPTION: В США продолжаются столкновения демонстрантов с правоохранителями. Поводом для новой волны протестов стало убийство полицейским 20-летнего темнокожего мужчины. Офицер утверждает, что перепутала пистолет с электрошокером. 14 апреля ее задержали и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве 2 степени. / Others