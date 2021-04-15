ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Протестующие жгут полицейские участки в ответ на убийство афроамериканца
В США продолжаются столкновения демонстрантов с правоохранителями. Поводом для новой волны протестов стало убийство полицейским 20-летнего темнокожего мужчины. Офицер утверждает, что перепутала пистолет с электрошокером. 14 апреля ее задержали и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве 2 степени #США #убийство #полиция
Протестующие жгут полицейские участки в ответ на убийство афроамериканца DESCRIPTION: В США продолжаются столкновения демонстрантов с правоохранителями. Поводом для новой волны протестов стало убийство полицейским 20-летнего темнокожего мужчины. Офицер утверждает, что перепутала пистолет с электрошокером. 14 апреля ее задержали и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве 2 степени. / Others
15 апреля 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us