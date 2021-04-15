Доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже прожиточного минимума по итогам 2020 года составила 12,1%, или 17,8 млн человек, пишет «Медуза» со ссылкой на данные из предварительной оценки Росстата.

Это минимальный уровень бедности в стране с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения. По сравнению с 2019-м этот показатель на 0,2 процентных пункта, или на 300 тысяч человек, стал меньше, говорится на сайте статистической службы.

При этом в четвертом квартале прошлого года доходы ниже прожиточного минимума имели 13,5 млн человек, или 9,2% населения. По сравнению с третьим кварталом число людей, живущих за чертой бедности, сократилось на 5,3 миллиона человек (или на 3,6%) – с 18,8 млн до 13,5 млн человек.

Причиной снижения уровня бедности Росстат назвал рост среднедушевого денежного дохода населения, а также повышение среднемесячной номинальной начисленной зарплаты и пенсий по старости.

В январе Росстат сообщил, что в год пандемии население России впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2021 года, количество жителей страны составило 146,24 млн человек, в 2020-м – 146,75 млн. В последний раз резкий спад наблюдался в 2005 году (-564,5 тысяч человек).

В конце марта глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что более 20% живущих за чертой бедности россиян не получают никаких мер социальный поддержки. «Нужны дополнительные меры для достижения показателей, установленных президентом», – сказал он. По его словам, из-за пандемии коронавируса количество бедных в России в ближайшие годы может увеличиться еще на миллион человек.