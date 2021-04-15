Институт стволовых клеток Анкарского университета при поддержке Совета по научным и технологическим исследованиям Турции (TUBITAK) разработал отечественный препарат против мутировавшего коронавируса нового типа.

Ученые сообщили, что лабораторные испытания лекарства «Рибавирин», который будет применяться в лечении пациентов с СOVID-19, успешно завершены после того, как препарат показал свою эффективность.

Клиническая фаза испытаний начнется через 1-2 недели при участии 50 пациентов-добровольцев, главным образом в больнице Ибн-и Сина Университета Анкары, а также в Университете Коч, Учебно-исследовательской больнице Умрание и городской больнице Анкары.

В январе 2021 года турецкий врач-физиотерапевт Мехмет Серхан Куртулмуш сообщил о создании теста, позволяющего обнаружить в организме коронавирус методом анализа мочи. Куртулмуш отметил, что тест, который с легкостью можно проводить в домашних условиях, не обращаясь в больницу, получил лицензию Минздрава. Результат можно получить в течение 15 секунд, он достоверен на 95%.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель высоко оценила заслуги ученых – докторов турецкого происхождения Угура Шахина и его супруги Озлем Тюреджи, разработавших вакцину против коронавируса.

«Я очень рада, что в команду разработчиков вакцины вошли Угур Шахин и Озлем Тюреджи, имеющие турецкое происхождение, и что они внесли основной научный вклад в создание вакцины компаний BioNTech и Pfizer», – заявила Меркель в эфире радиоканала Metropol FМ, вещающего в 16 немецких городах на турецком и немецком языках.

Турция, как одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Ближнего Востока, развернула массовую вакцинацию в середине января.

В настоящее время вакцинация проводится продуктом китайской компании Sinovac Biotech. Уже поступили первые 3 млн доз вакцины Sinovac из контрактных 50 миллионов. Китайские фармацевтические компании являются первопроходцами в регионе Ближнего Востока.

Фахреттин Коджа разъяснил, что Sinovac имеет солидный послужной список в производстве инактивированных вакцин, которые Турция считает более предпочтительными по сравнению с технологией мРНК-вакцин, разработанной Pfizer и Moderna. Коджа отметил, что инактивированные прививки «более естественны и безопасны».

Кроме того, вакцины Pfizer и Moderna требуют дорогостоящего обращения в холодовой цепи, в отличие от китайского продукта. Минздрав отметил, что Турция не будет платить за Sinovac, если вакцина ей «не понравится».

Между тем, президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о личных переговорах с генеральным директором немецкой компании BioNTech – разработчика вакцин на основе мРНК. Оба соучредителя BioNTech имеют турецкие корни. Минздрав подтвердил, что Турция пытается закупить вакцины Pfizer-BioNTech к апрелю 2021 года, когда страна надеется развернуть вакцины отечественной разработки.

Однако уровень доверия к китайской вакцине может стать проблемой. Результаты опроса Ipsos Turkey показали, что прививке Sinovac доверяют только 11% респондентов – и это самый низкий показатель. Лучший результат у Pfizer-BioNTech – 41%. Генеральный директор Ipsos Turkey Сидар Гедик сказал: «Чтобы побудить граждан получить китайскую вакцину, ее эффективность следует обосновать научными данными».

В декабре в Анкаре состоялась конференция, посвященная разработке вакцин и лекарств. Министр промышленности и технологий Мустафа Варанк объявил, что четыре вакцины, разработанные в стране, успешно прошли испытания на животных и направляются на вторую фазу клинических исследований.

Платформа для разработки лекарств и вакцин против COVID-19 была создана еще в первые дни пандемии. Платформа работает под контролем Государственного совета по научным и технологическим исследованиям Турции (TÜBITAK). Вакцина «ERUCOV-VAC», разработанная учеными из Университета Эрджиес, перешла в фазу испытаний на людях в ноябре.

Варанк сообщил, что в настоящее время исследователи работают над 9 проектами по разработке лекарств и 8 проектами по вакцинам. Министр также отметил, что Турция увеличила свои мощности по производству вакцин: три турецкие фирмы могут похвастаться производством 160 миллионов доз вакцин.