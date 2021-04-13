Несмотря на структурные проблемы российской экономики и зависимость от нефтегазовых доходов, при которой цены на углеводороды постоянно колеблются, банковская система в России вызывает доверие среди населения. За время президентства Владимира Путина основные банки в России всегда делали выплаты по обязательствам.

Проблемой была лишь стоимость кредитов, так как нездоровая финансовая система и бешеный спрос долгое время оставались сдерживающим фактором для развития национальной экономики. Однако со временем удалось во многом и эту проблему решить.

24 июня 2013 года Эльвира Сахипзадовна Набиуллина была назначена председателем Банка России, учреждения, которое осуществляет эмиссию российского рубля и надзор за банковской системой. Это же учреждение принято называть кредитором последней инстанции, так как именно он рефинансирует коммерческие банки.

Вероятно, когда президент РФ назначал заслуженного экономиста России главой центробанка, новый председатель еще не знала, что спустя год с небольшим ей придется столкнуться с беспрецедентными санкциями, самые опасные и суровые из которых будут касаться именно ее сферы ответственности. Имеется в виду запрет предоставлять долгосрочные кредиты российским банкам и закрытие, ограничение в доступе к западным рынкам капитала.

Еще через год Эльвира Набиуллина будет признана Председателем центрального банка года журналом Euromoney, лучшим председателем ЦБ в Европе изданием The Banker, войдет в список самых влиятельных женщин Forbes и будет приглашена прочитать лекцию в МВФ. Со своей задачей она справится на отлично.

Тем не менее, будет и много критики. Резкий обвал рубля в 2014-2015 годах был связан, вопреки мнению многих экспертов, с резким (в моменте тройным) падением цен на нефть, а не экономическими санкциями. Рубль потерял половину стоимости именно из–за того, что доходы от нефти и газа в долларовом выражении упали почти вдвое, в то время как бюджет России сверстывается в рублях.

Так, переход Банка России к свободно плавающему валютному режиму позволил сохранить социальные гарантии и занятость населения внутри страны, но привел к рекордному падению реальных доходов россиян. Главный инструмент, которым Банк России тогда спасал экономику, была ключевая ставка. Она выросла до рекордного уровня в 17%.

Сама банковская система тогда тоже пострадала (несмотря на то, что депозиты стали привлекательней, так как ставка по ним зависит от ключевой ставки ЦБ). ЦБ РФ в те сложнейшие годы не стал ограничивать движение капитала, несмотря на его катастрофический отток. Он действовал исключительно рыночными механизмами, применяя при этом срочные и не всегда популярные меры. В итоге, как мы помним, несмотря на очереди к кассам, в банках дефицита иностранной валюты не было.

Банки выполнили все свои обязательства. Пострадала тогда больше всего та группа населения, которая ринулась обменивать рубли на доллары и евро в период пика падения курса рубля. Спустя менее двух лет, когда все стабилизировалось, многие из них поняли, что обратный обмен на рубли стал невыгоден.

Но для эффективности функционирования рынка банковских услуг нужны соответствующие условия: здоровая конкуренция, борьба с отмыванием денег и жесткий надзор за порядком. Так, Банк России начал санировать кредитные организации. Число отзывов лицензий поражало всех.

За 5 лет количество кредитных организаций сократилось вдвое, а в СМИ появлялись сенсационные новости об отзывах лицензий у довольно крупных банков. Банк России не щадил никого, кто не соответствовал его критериям. Чрезмерно рискованная деятельность банков пресекалась, так как эти кредитные организации в основном и занимались отмыванием денег.

Убирая с банковского рынка нечестных на руку банкиров и одновременно применив макропруденцильный надзор, Банк России проводил также стресс-тестирование, которое позволяло выявить слабости национальной финансовой системы в условиях такого кризиса, когда начинается массовая безработица, банкротство, бегство капитала и прочее.

Так, Эльвира Набиуллина, применяя передовую практику, выступала и продолжает выступать за укрепление основ рыночной экономики, которая, как считается, всегда найдет баланс, исключив слабых и нерентабельных субъектов. Например: при продаже Сбербанка ЦБ выступал за снижение доли государства в банковском бизнесе. Однако продать его все же пришлось Минфину.

ЦБ РФ заставил затянуть пояса всех: банки, компании и простых граждан. Стране пришлось адаптироваться к условиям, когда доллар стоит от 60 до 80 рублей, но в конечном счете цены стабилизировались. Это стало возможным благодаря инфляционному таргетированию, которое подразумевает, что вне зависимости от курса рубля цены внутри страны останутся стабильными. Так и произошло.

В 2019 и 2020 годах Банк России боролся уже с дефляционными рисками. Более того, несмотря на рекомендации МВФ, Банк России отказался в нынешнем году снижать ключевую ставку, а на последнем заседании в марте нынешнего года еще и повысил на четверть процента. Причина была довольно простой: рост цен на рубеже 2020-2021 гг. бил исторический максимум.

Но это было ожидаемо. Еще в прошлом году Банк России объявил о том, что после прохождения пика падения цен ЦБ вернется к нейтральной денежно-кредитной политике.

Ему не нужно уходить в отрицательную зону, когда ставки ниже уровня инфляции, а соответственно, и доходность отрицательная. Банк России удерживает баланс между привлекательностью финансовых рынков и банковских депозитов, потому что, когда ставка ЦБ низкая, то и доходность по депозитам падает, из-за чего вкладчики уходят на биржи.

ЦБ не сильно всегда реагировал на волатильность курса рубля. Из-за этого, как говорят противники председателя Банка России, иностранный спекулятивный капитал делает всю нашу финансовую систему уязвимой, население страдает из-за чрезмерного роста цен на импортные товары, а российские компании не могут кредитоваться дешево. Но Банк России выбрал другой путь: он поддерживает концепцию рынка, в которой стабильность превыше всего, даже реальных доходов россиян.

Тем не менее, российская банковская система оказалась устойчивой и по другой причине. Если в 2015-2016 гг. из-за чрезмерно высокой инфляции вследствие обвала курса рубля страна погрузилась в кризис, потребление начало падать из-за стремительно сокращающегося среднего класса, то вслед за падением потребления падали и цены. Инфляция упала не потому, что экономика восстановилась, а из–за снижения деловой активности.

Раз инфляция упала, то и ставка Банка России снизилась до исторических минимумов (в моменте до 4,25%), из-за чего начался беспрецедентный рост ипотечного кредитования, который, правда, стал возможен и благодаря субсидиям властей, маткапиталу и т.д. Банки снова начали хорошо зарабатывать, несмотря на высокие резервные требования со стороны ЦБ РФ, которые в любое другое время задушили бы банковский бизнес.

Российская банковская система сильна за счет населения, хотя основной капитал в этой сфере тоже принадлежит властям, а раз так, то и доходы банков часто идут в бюджет. Именно такое слияние и титанический труд финансовых властей страны позволили не дать «разорвать в клочья» российскую экономику. А что же касается населения, то в любой модели на него лягут основные тяготы и невзгоды. Оно будет нести все бремя, и особенно в условиях рыночной экономики, которая не терпит слабых и уязвимых.

Если должнику рискованно давать деньги, то ставка будет расти. Прагматичный и консервативный подход Банка России заставил кредитные организации следовать этому принципу, а чтобы сам банк не рисковал, резервные требования вынудили его работать над привлечением вкладов и быть более ответственным. Низкий уровень риска и доверие вкладчиков позволили российским кредитным организациям пережить все три кризиса с начала XXI века.