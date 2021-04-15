Учения украинской армии с видом на аннексированный Крым

Маневры с применением артиллерийских и танковых соединений проводят вооруженные силы Украины неподалеку от аннексированного Крыма. Учения спровоцированы небывалым сосредоточением подразделений и техники российской армии, нацеленных на соседнее государство. По данным НАТО, только в Крыму сконцентрированы около 43 тыс военнослужащих ВС РФ. #Украина #Крым #учения