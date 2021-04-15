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Учения украинской армии с видом на аннексированный Крым
Маневры с применением артиллерийских и танковых соединений проводят вооруженные силы Украины неподалеку от аннексированного Крыма. Учения спровоцированы небывалым сосредоточением подразделений и техники российской армии, нацеленных на соседнее государство. По данным НАТО, только в Крыму сконцентрированы около 43 тыс военнослужащих ВС РФ. #Украина #Крым #учения
Учения украинской армии с видом на аннексированный Крым / Others
15 апреля 2021 г.
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