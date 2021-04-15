Суд в Турции отклонил просьбу правительства Китая об экстрадиции уйгурских активистов, в том числе известного общественно-политического и религиозного деятеля Абдулкадира Япчана, сославшись на отсутствие достоверных доказательств их вины.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал Анкару объявить «террористическую сущность» Япчана и отменить свое ошибочное решение, чтобы избежать серьезного негативного влияния на турецко-китайские отношения. Пекин «категорически недоволен решением турецкого суда об отказе в экстрадиции Абдулкадира», – цитирует главу ведомства Telegram-канал «Голос Турции».

Известный уйгурский политический активист и религиозный деятель Абдулкадир Япчан обвиняется китайской стороной в экстремизме и терроризме. Его называют одним из лидеров Исламского движения Восточного Туркестана. Он провел несколько лет в китайских тюрьмах, а после освобождения сразу бежал в Пакистан, а затем в Саудовскую Аравию. В 2001 году Япчан приехал в Турцию, где проживает большая уйгурская диаспора.

Ранее власти Китая приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой двух бывших чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Бывший глава департамента образования автономного района Саттар Савут и бывший руководитель департамента юстиции Ширзат Бавудун обвиняются в сепаратизме и получении взяток. Председатель верховного суда Синьцзян-Уйгурского автономного района Ван Лангтао рассказал журналистам, что оба чиновника признали себя виновными и не намерены подавать апелляцию.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека. Первой страной, назвавшей действия Китая против уйгуров геноцидом, стали США.

Еще в начале лета 2020 года бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В феврале 2021 года Палата общин, нижняя палата парламента Канады, проголосовала за то, чтобы квалифицировать нарушение Китаем прав человека в отношении уйгуров как геноцид. Аналогичное решение принял также законодательный орган Нидерландов.

В начале апреля уйгурский вопрос поднял шеф турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу во время встречи с главой МИД КНР Ваном И. Он выразил обеспокоенность относительно их положения и подчеркнул необходимость соблюдения прав человека.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.