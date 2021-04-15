В Турции ожидают, что с отменой ограничений на авиасообщение с Россией в июне поток российских туристов на турецкие курорты резко возрастет, заявил агентству Anadolu глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.

«Турция стала для гостей из России практически второй родиной. Поэтому, хотя открытие сезона и сдвинулось на начало июня, с первого месяца лета спрос на отдых в Турции среди россиян будет довольно высок», – выразил уверенность Баглыкая.

По его словам, туристический сезон в Турции в этом году может продлиться вплоть до октября-ноября.

Глава TÜRSAB напомнил, что власти России приняли решение о временном ограничении авиасообщения с Турцией на фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) после выявления британского штамма.

По словам Баглыкая, принятое решение негативно повлияет на турпоток из России в мае, однако в начале лета ожидается значительное сокращение суточного прироста зараженных COVID-19. Улучшению эпидемиологической ситуации поспособствуют жесткие карантинные меры, принятые властями Турции на время священного месяца Рамадан, сказал он.

Глава TÜRSAB подчеркнул, что Турция продолжает оставаться одним из излюбленных направлений для отдыха россиян: «Уверен, что со снижением числа случаев заражения авиасообщение между двумя странами будет восстановлено в кратчайшие сроки».

Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца – с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между РФ и Турецкой Республикой ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе: сохраняется по одному рейсу из Москвы в Стамбул и обратно. 12 апреля глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа отметил, что Россия может изменить свой подход к оценке безопасности отдыха россиян в стране после скорого визита делегации, которая оценит ситуацию на месте – в курортных регионах Анталья, Измир.

14 апреля в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин указал, что около шести миллионов российских туристов собираются посетить Турцию после возможного снятия ограничений на пассажирское авиасообщение 1 июня. По данным АТОР, россияне забронировали туров в Турцию до 1 июня на 32 миллиарда рублей.