В России 92% руководителей вузов связаны с органами власти – чиновниками, депутатами или «Единой Россией». Об этом говорится в совместном исследовании издания «Проект» и студенческого журнала DOXA, в редакции которого недавно прошли обыски. По их мнению, именно этим объясняются нынешние репрессии в отношении политически активных студентов и независимых преподавателей.

В своем исследовании «Проект» и DOXA проанализировали биографии 559 руководителей 100 лучших вузов России по версии журнала Forbes – ректоров, президентов и проректоров (первых проректоров, а также тех, кто занимается безопасностью, учебной и воспитательной работой). Так, 74 % ректоров тем или иным образом связаны с властью, 47 % – с партией «Единая Россия». Среди первых проректоров 20,7 % оказались связаны с властью и 1,7 % – с партией «Единая Россия».

Это видно на примере Высшей школы экономики, которая долгое время считалась «либеральным рупором» российского образования: если в декабре 2008 года, когда в Москве проходили «марши несогласных», ВШЭ прямо отказалась отчислять студентов, принявших в них участие, то в 2019-м, в связи с уголовным делом студента вуза Егора Жукова, сразу несколько профессоров ВШЭ отрицательно высказались о митингах против фальсификаций на выборах в Госдуму, используя фразу «университет вне политики». То же самое происходило и в других вузах: в октябре 2019-го руководство МГУ грозило отчислением студенткам журфака Марине Ким и Фаризе Дударовой за сбор поручительств в поддержку арестованного аспиранта-математика Азата Мифтахова.

Процедура выборов ректора на конференции работников и обучающихся сохранилась в уставах 58 университетов, в 16 из них ректора назначает учредитель из кандидатур, представленных наблюдательным советом, в 12 – руководителя напрямую назначает учредитель, еще в 11 – правительство. Однако выборы на конференции – не гарантия независимости, так как во всех случаях последнее слово остается за учредителем университета – министерством или федеральным правительством. В случаях с Московским и Санкт-Петербургским университетами выборность ректоров пришлось отменять специальными законами. В 2009 году Госдума приняла закон, согласно которому МГУ и СПбГУ получают отдельную строку в федеральном бюджете, а ректор назначается указом президента. Спустя десять лет, за считанные недели до окончания полномочий ректора МГУ Садовничего, парламент дополнительно принял поправку, отменяющую предельный возраст для ректоров МГУ и СПбГУ.

Кроме того, в вузах есть две менеджерские должности, обладатели которых в первую очередь вовлечены в работу с «политически неблагонадежными» студентами и даже преподавателями. Это проректоры по воспитательной работе и безопасности. Из 70 человек, занимающихся воспитательной работой в университетах, 27 так или иначе аффилированы с властными структурами, а 11 менеджеров – члены «Единой России», из них пятеро – действующие депутаты разных уровней от партии власти. А как минимум треть из 78 действующих руководителей отделов безопасности или проректоров по безопасности связаны с теми или иными силовыми структурами, включая Минобороны, ФСБ, МВД, ФМС, ФССП и ФСИН.

Параллельно с преследованием за участие в оппозиционных митингах вузы использовали административный ресурс, чтобы собирать учащихся на провластные митинги.

При этом связи ректоратов вузов с властями не компенсируются их научными достижениями: в диссертациях 19 ректоров топ-100 присутствуют некорректные заимствования. Еще шестеро участвовали в создании и защите диссертаций других авторов с некорректными заимствованиями. У 30% изученных российских ректоров индекса Хирша, основанного на количестве публикаций руководителей вузов и количестве цитирований этих публикаций, нет или же он равен нулю. А обнаруженные «Диссернетом» признаки плагиата также не стали основанием для проверки и санкций в отношении руководства вузов.

Самыми «провластными» вузами, где в руководстве больше всего людей, связанных с властью, по итогам исследования названы Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Уральский федеральный университет, Кубанский государственный университет и другие.