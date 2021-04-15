Дело в отношении погибшего при сопротивлении Росгвардии жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова рассмотрят в закрытом режиме. Решение закрыть процесс от прессы и общественности суд мотивировал тем, что в деле содержатся сведения, составляющие государственную тайну, сообщил в Facebook адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы родителей Таушанкова.

«Суд создал некоторые трудности для защиты: все электроприборы сдаем перед входом в зал; аудиопротокол не ведется; пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьей, которые сдаются ей после окончания заседания и хранятся при деле впоследствии», – пишет адвокат.

Предыдущее заседание суда, в начале апреля, было закрыто по причине медицинской тайны о состоянии здоровья Таушанкова, отмечал Бушмаков. Ранее экспертиза признавала его невменяемым.

27-летний Таушанков был застрелен в ночь с 31 мая на 1 июня. Накануне вечером молодой человек попытался украсть в строительном магазине четыре рулона обоев, однако все выронил, когда за ним погнался охранник. Сотрудники Росгвардии несколько часов дежурили у квартиры Таушанкова и в конце концов попытались войти внутрь, когда домой приехал его отец. Однако подозреваемый распылил в сторону полицейских газовый баллончик. После этого около полуночи на место приехал СОБР Росгвардии: бойцы открыли огонь, в результате чего Таушанков погиб. В Таушанкова выстрелили семь раз, он умер на месте.

Следственный комитет возбудил дело против самого убитого по статье о применении насилия к представителю власти – один из росгвардейцев утверждал, что Таушанков держал в одной руке кухонный нож, в другой – газовый баллончик. В Росгвардии также впоследствии объясняли, что отец Таушанкова долгое время не издавал никаких звуков из квартиры, что «в той экстремальной ситуации в том числе могло свидетельствовать о еще одном возможном преступлении». Затем в ведомстве неожиданно заявили, что Таушанков встретил спецназовцев с направленным в их сторону «предметом, похожим на оружие», которым оказался автомат Калашникова. При этом СК отказался возбуждать уголовное дело об убийстве Таушанкова по заявлению его родителей.