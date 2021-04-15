В городе Смоленске неизвестные обмотали скотчем памятник генералу Дмитрию Дохтурову на постаменте в сквере Памяти Героев. Жителя города обратили внимание, что отваливающиеся облицовочные плиты оказались замотаны прозрачным скотчем. В администрации города заявили, что коммунальные службы не имеют отношения к «ремонту».

«Это, естественно, был не ремонт, это кто-то, видимо, из граждан сделал. Кто-то так просто поиграл. Специалисты сейчас занимаются этим вопросом, будет проведен ремонт. Предполагаем, что к майским праздникам он уже будет сделан», – рассказали представители власти изданию «Подъем».

Вскоре на сайте отделения «Единой России» в Смоленской области появилось сообщение, что постамент бюста генерала Дохтурова отреставрируют.

В марте 2021 года с помощью скотча отремонтировали памятник воинской доблести в городе Миллерово Ростовской области. Поврежденную вандалами стелу обмотали клейкой лентой. В администрации отказались от комментариев и не ответили на вопрос, когда памятнику вернут приличный вид.

Ранее сообщалось, что в парке города Кургана появился памятник Чужому – герою серии научно-фантастических фильмов ужасов о борьбе с представителями агрессивной внеземной формы жизни. Об этом стало известно из публикации в сообществе «Доброе утро, Курган!» во «ВКонтакте». В апреле россияне также назвали самые смешные памятники в стране: лидером рейтинга стал «лысый памятник» Петру I в Санкт-Петербурге. Забавными монументами также оказались композиция с клизмой и ангелочками в Железноводске и скульптура «Влюбленные собачки» в Краснодаре.