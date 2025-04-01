ВОЙНА В ГАЗЕ
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Соратник Нетаньяху призывает «очистить» Газу
Представитель правящей партии «Ликуд» заявил, что Израиль должен оккупировать территорию и «очистить ее от врага», чтобы предотвратить будущие атаки
Соратник Нетаньяху призывает «очистить» Газу
Дети сидят на инвалидной коляске в то время, когда палестинцы покидают окрестности южного города Рафах после израильского приказа об эвакуации, в Хан-Юнусе на юге сектора Газа / Reuters
1 апреля 2025 г.

Член Кнессета от правящей партии «Ликуд» Амит Халеви заявил в воскресенье в эфире Радио 103FM, что поддерживает идею «очистить» сектор Газа от палестинцев, прежде чем они смогут организовать новое нападение.

«Оккупация — это природа войны», — подчеркнул Халеви.

«Мы хотим оккупировать территорию, чтобы очистить ее от врага - иначе он снова убьет ваших детей и похитит ваших внуков», — заявил он.

Комментируя переговоры по сделке об освобождении заложников и прекращении огня, Халеви категорически исключил возможность прекращения израильских атак на Газу.

Он также отметил, что высшее командование «начало понимать необходимость контроля «над территорией и населением».

По данным палестинского министерства здравоохранения, с момента возобновления войны в Газе 18 марта погиб по меньшей мере 921 палестинец. С 7 октября 2023 года число погибших превысило 50 000 человек. Палестинцы и международное сообщество надеялись, что война завершилась после достижения соглашения о перемирии в конце января.

Однако Израиль отказался переходить ко второму этапу сделки, заявив о намерении оказать максимальное давление на ХАМАС для освобождения израильских пленных. Израиль неоднократно нарушал перемирие, убив десятки палестинцев до начала наступления 18 марта, в результате которого погибло 400 палестинцев, включая не менее 183 детей.

Палестинская сторона настаивает на соблюдении первоначального соглашения о трехэтапном прекращении огня и прекращении войны.

На вопрос о том, получат ли оставшиеся в секторе Газа палестинцы израильское гражданство после захвата территории, Халеви ответил, что их статус еще предстоит определить.

Израиль закрыл границы 2 марта, остановив поставки всей гуманитарной помощи, продовольствия и товаров в Газу, вновь приблизив анклав к голоду. Директор Всемирной продовольственной программы ООН в Палестине предупредил, что более 90 процентов населения Газы сейчас испытывают продовольственную нестабильность на фоне новой блокады помощи со стороны Израиля.

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