Во время Второй Карабахской войны (27 сентября – 10 ноября 2020 года) один из наиболее часто задаваемых обеими сторонами конфликта вопросов был связан с Россией. «Будет ли Москва вмешиваться?», «Когда Путин введет миротворцев в Карабах?». Почти два месяца Владимир Путин держал всех в напряжении.

Армения боялась, что без поддержки России она будет полностью разгромлена и потеряет не только Ханкенди с семью оккупированными районами, но, возможно, и Зангезур. В Баку же эксперты опасались, что русские миротворцы не дадут азербайджанской армии сделать последний шаг и полностью вернуть бывшую Нагорно-Карабахскую Автономную область.

Первым сигналом из Москвы и, по сути, более-менее серьезным вмешательством стало заявление главы СВР Сергея Нарышкина о том, что в Карабах подтягиваются боевики и наемники из Ближнего Востока. Да, Нарышкин намекнул и на РПК, но вряд ли Баку мог утешить этот намек. В конечном счете, всем было понятно, что указание на исламистов – некое предупреждение из Кремля.

Это первое испытание Азербайджан и Россия преодолеть сумели. Прямых обвинений Баку, тем более, ракетных ударов по якобы помогающим азербайджанской армии сирийским боевикам, как того очень желали в руководстве Армении, не поступило.

Через второе серьезное испытание Ильхам Алиев и Владимир Путин прошли 9 ноября. В этот день рядом с армянским населенным пунктом Ерасх к северу от Нахчывана был сбит российский вертолет Ми-24. Два члена экипажа погибли, один получил травмы средней тяжести. Некоторые эксперты начали вспоминать о ситуации с Су-24 в Сирии. Но Алиев и Путин быстро смогли уладить вопрос. Азербайджан принес официальные извинения, обещал расследовать инцидент и заплатить компенсацию.

В ту же ночь с 9 на 10 ноября два президента договорились о вводе российских миротворцев в Карабах на территории, которые ВС Азербайджана еще не успели освободить. Решение было принято с обоюдного согласия, поэтому говорить о каких-то больших разночтениях, как это делают отдельные оппозиционные журналисты и политики в Баку, требуя выгнать «русских оккупантов», не приходится.

Конечно, в долгосрочной перспективе вопрос пребывания МС РФ в составе 2 тысяч военнослужащих всплывет. Их задача – гарантировать перемирие, а перемирие – не самоцель, а шаг по восстановлению территориальной целостности Азербайджана с гарантией безопасности армянского населения.

Пока что вопрос еще не стоит ребром. Как минимум 5 лет миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением Путина, Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна от 10 ноября.

И третье серьезное испытание для российско-азербайджанского партнерства – нахождение на освобожденной территории обломков двух ракет комплекса «Искандер-М». Сразу отметим, что это не экспортный вариант («Искандер Э»), а тот, который стоит на боевом дежурстве у самой РФ. Транслируемые в начале апреля кадры из Шуши стали настоящей сенсацией.

Ведь еще недавно Пашинян из-за «Искандеров» вступил в конфликт с Генштабом Армении. В ответ на вопрос бывшего премьера Сержа Саргсяна о том, почему «Искандеры» во время войны не применялись ВС Арменией, им было сказано, что они на самом деле использовались, но ракеты либо не взрывались, либо взрывались лишь на 10%.

Замначальника Генштаба Армении Тигран Хачатрян назвал заявление премьера «несерьезным», за что был уволен. Позже Пашинян попытался уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна, но сделать это удалось с большим трудом. На улицы Еревана вышли тысячи протестующих с требованием отставки Пашиняна. Под давлением оппозиции и армии премьер объявил о досрочных парламентских выборах, назначенных на 20 июня.

Российское Минобороны отрицает использование «Искандеров» в Карабахе. Выходило так, что Пашинян врет. Москва, чтобы сохранить лицо армянского премьера, заявила, что его дезинформировали. Вроде бы конфликт сам с собой разрешился. Протесты пошли на убыль. Месяц спустя уже мало кого интересовало, были ли использованы ОТРК или нет. Пока 2 апреля Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики не предоставило фотографии обломков ракет «Искандер-М».

Этот факт мог произвести эффект разорвавшейся бомбы. Минобороны России могло быть выставлено не в самом лучшем свете, во-первых, потому что знало о применении своих ракет, и во-вторых, потому что предоставило Армении такую возможность, хотя применение и распространение таких типов ракет (9М729) запрещено из-за действия Режима за контролем ракетных технологий (РКРТ), поскольку их радиус составляет более 300 км (радиус экспортной версии «Искандер-Э» составляет 280 км и не подпадает под действие РКРТ).

Несмотря на этот казус, в Баку не стали поднимать шум. Конечно, на уровне СМИ Азербайджан «потребовал объяснений» от России. Кремль ответил, что не знает ничего о применении ракет 9М729. Минобороны РФ осталось при своем мнении. Однако Алиев не сделал резких заявлений с обвинением России в нарушении РСМД. Последнее заявление Алиева по «Искандерам» было сделано месяц назад как реакция на слова Пашиняна о 10-процентной эффективности этих ракет. Тогда президент Азербайджана назвал комментарий премьера Армении анекдотом. На этот раз Алиев комментировать тему «Искандеров» не стал.

Использование Арменией «Искандеров» незаконно. Россия, возможно, еще будет выяснять, как они оказались у его партнеров по ОДКБ. Есть версия военного эксперта «Правда.ру» Александра Артамонова о том, что ракеты были поставлены в Армению незаконно, по подпольной схеме. Вполне вероятно. Но если подходить к вопросу глобально, то применение «Искандер-М» никак не сказалось на исходе войны. Азербайджан вышел из нее победителем.

Территории почти полностью освобождены, осталось разобраться с землями, где временно размещены МС РФ. Рано или поздно, там должна установиться администрация Азербайджана, быть размещены полиция и армия и должны вернуться домой беженцы.

Что касается нахождения обломков ракет 9М729 ОТКР «Искандер-М», то на отношения России и Азербайджана оно не повлияло. Два лидера смотрят в будущее и рассчитывают на скорую разблокировку границ для прокладки транспортных коридоров «Север-Юг», «Юг-Запад», которые свяжут между собой РФ, Турцию, Иран. Алиев понимает, что поднимать шум из-за ни на что не повлиявших ракет бессмысленно.

Россия нужна Азербайджану и в экономическом смысле, и в политическом. Ссорясь с Путиным, можно поставить под сомнение успешные для Баку военно-дипломатические достижения последнего полугодия. В отличие от Пашиняна, Алиев – стратег, а не тактик.