Руководитель британской внешней разведки МИ-6 и бывший посол в Турции Ричард Мур поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Поздравления он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

В комментариях один из подписчиков в ответ обратился к Муру на турецком языке: «Пиши по-турецки, Ричард». Мур, возглавлявший дипмиссию Великобритании в Анкаре, не проигнорировал сообщение пользователя и опубликовал поздравление на языке, которым хорошо владеет: «Ramazan ayınız mübarek olsun» («Да будет благословен для вас месяц Рамадан»).

Ричард Мур всячески подчеркивает свой интерес к Турции. Будучи послом в Анкаре, он болел за стамбульский футбольный клуб «Бешикташ». В официальной биографии среди его интересов, помимо гольфа и плавания с аквалангом, указаны турецкие ковры и фарфор.

Ранее президент США Джо Байден назвал неприемлемыми и призвал отказаться от предрассудков и нападок на мусульман. Об этом глава Белого дома сказал, выступая с поздравительным посланием в адрес мусульман в связи с началом священного месяца Рамадан.

Байден заверил, что продолжит защищать права человека, в том числе уйгуров в Китае, рохинья в штате Аракан (Мьянма) и всех дискриминируемых мусульманских сообществ в мире. «Моя супруга Джилл и я передаем наши самые искренние поздравления и пожелания мусульманским общинам США и всего мира. Счастливого Рамадана!» – отметил Байден.