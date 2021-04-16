На границе с Грузией на прошлой неделе при переходе реки Ингури вплавь погибли четверо жителей Абхазии – двое мужчин и две женщины. Их тела были обнаружены 8 апреля в Зугдидском районе, граничащем с селами Гальского района Абхазии.

По данным абхазской стороны, попытка пересечения границы была предпринята рано утром 6 апреля. Из-за сильного паводка всех четверых унесло течением реки. В официальном сообщении ведомства говорится, что погибшие не хотели следовать правилу пятидневного карантина, введенного грузинской стороной в отношении лиц, въезжающих из самопровозглашенной Республики Абхазия в Грузию.

В Тбилиси же произошедшее назвали «последствием российской оккупации». Ответственность за это грузинское правительство возлагает на Москву, отмечая, что это не первая трагедия такого рода. Как пишет Русская служба Би-би-си, случившееся глубоко потрясло страну.

Грузинская служба госбезопасности заявила, что задействовала функционирующую при посредничестве Миссии наблюдателей Евросоюза «горячую линию», а также поставила в известность касательно инцидента сопредседателей Международных женевских дискуссий по Закавказью.

Как напоминает Би-би-си, в течение многих лет Грузия и международное сообщество говорят о нарушении прав человека как в Абхазии, так и в Южной Осетии, в том числе и права на передвижение жителей обоих регионов, контролируемых не подчиняющимися Тбилиси промосковскими властями.

После войны 2008 года Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Тбилиси называет оба региона оккупированными Россией. Согласно международному праву, они являются частью Грузии. Вместе с тем непризнанные границы охраняются российскими пограничниками.

Соглашения Москвы с Сухуми и Цхинвали о совместных усилиях по охране границ самопровозглашенных республик были подписаны в 2009 году. В обеих действуют пограничные управления ФСБ России.