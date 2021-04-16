В Махачкале в отношении двух сотрудников полиции и адвоката, которые использовали криминальную схему отъема денег из госбюджета, возбуждено уголовное дело, сообщает «АиФ-Дагестан».

По данным издания, полицейские сфабриковали против жителя Ставропольского края дело о нарушении авторских прав. При этом сам мужчина не знал, что его задержали, обвинили и избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. После этого правоохранители вынесли постановление о прекращении «следствия».

Адвокат, который действовал с полицейскими заодно, подал гражданский иск из-за якобы незаконного задержания. Суд его удовлетворил и выписал 110 тысяч рублей в качестве компенсации, которые злоумышленники поделили между собой.

О махинациях стало известно правоохранительным органам. Теперь преступники сами являются фигурантами уголовного дела по ст. 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее в Дагестане сотрудники УФСБ раскрыли схему хищения материнского капитала. Мошенники обналичили сертификаты на сумму более 20 млн рублей, выданных на несуществующих детей: документы оформлялись по фиктивным свидетельствам о рождении. Возбуждено уголовное дело в отношении работницы ЗАГСа в Кизилюрте, двоих местных жителей и еще нескольких неустановленных лиц, включая сотрудников регионального подразделения Пенсионного фонда и кредитных потребкооперативов.

По версии следствия, двое местных находили женщин, которые за вознаграждение соглашались, чтобы работники ЗАГСа оформляли на них поддельные документы о якобы родившихся у них детях. Затем в Пенсионном фонде выдавали подставным лицам сертификаты на маткапитал. Работники кооперативов помогали заключать фиктивные договоры ипотеки, по которым подставные лица обналичивали деньги якобы для внесения паевого взноса на строительство жилья.