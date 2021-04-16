Министерство внутренних дел РФ потребовало от государств СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся в России, до 15 июня покинули страну, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы ведомства Александра Горового.

Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые в настоящее время находятся на территории России, чтобы не доводить дело до принудительного их выдворения.

«Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу», – подчеркнул замглавы ведомства.

Он также отметил, что никакой правоприменительной практики гражданам стран СНГ, находящимся на территории России незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет.

Согласно статистике МВД, которую продемонстрировал замминистра на слайде, сейчас на территории РФ незаконно находятся более 120 тысяч граждан Азербайджана, более 61 тысячи граждан Армении, 49 тысяч граждан Казахстана, более 115 тысяч граждан Киргизии, 247 тысяч граждан Таджикистана, 332 тысячи граждан Узбекистана, а также 152 тысячи граждан Украины.

В середине декабря президент России Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года.