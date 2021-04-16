В России возбуждено более 80 уголовных дел, связанных с заражением людей коронавирусной инфекцией по неосторожности, приводит ТАСС слова первого замглавы МВД России Александра Горового на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

«Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже уголовная ответственность, 82 уголовных дела возбуждено», – сказал он.

Горовой также отметил, что с момента начала пандемии на территории России установлена уголовная ответственность за распространение ложных сведений, которые касаются эпидемиологических угроз. «23 уголовных дела было возбуждено до конца прошлого года. Усилена ответственность за невыполнение требований законодательства уполномоченных должностных лиц в сфере благополучия населения, более 2 млн протоколов было составлено на конец прошлого года», – указал Горовой.

Закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение специальных мер во время пандемии и и распространение недостоверной информации о коронавирусе, президент России Владимир Путин подписал 1 апреля 2020 года. Тогда отмечалось, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заражения или создало возможные условия для этого, может быть наказано лишением свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными работами, а также штрафом от 500 до 700 тыс. руб. Если самовольное нарушение карантина привело к смерти одного человека, оно может наказываться лишением свободы от трех до пяти лет или штрафом в размере от 1 млн до 2 млн руб.

В ноябре 2020-го суд в Нижегородской области приговорил журналиста Александра Пичугина к штрафу в размере 300 тысяч рублей за саркастический пост о распространении коронавируса во время празднования Вербного воскресенья. Пичугин писал, что акция якобы развязана представителями конкретной организации, чьи имена, «пароли и явки» есть у представителей правоохранительных органов.

Богородский городской суд признал Пичугина виновным в «публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» (ст. 207.1 УК РФ). Прокуратура просила для него 2,5 года ограничения свободы, тогда как, по мнению защиты, суд неправильно оценил текст Пичугина, усмотрев в нем «ложные утверждения о фактах».

В мае 2020 года сообщалось, что в Таганроге мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и пытался уехать на переполненном автобусе в другой населенный пункт. Полицейские сопроводили автобус, а затем на машине скорой помощи доставили нарушителя в больницу. В его отношении было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.