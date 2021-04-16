В Марий Эл врачи скорой помощи не успели спасти умирающую Ирину Романову, поскольку были вынуждены ехать к ней по вызову на санях, запряженных лошадью. Об этом изданию «Pro Город Йошкар-Ола» рассказали родственники погибшей.

46-летняя жительница отдаленной деревни Паймыр Моркинского района республики Марий Эл России скончалась 27 марта. Женщина почувствовала себя плохо в пятом часу вечера и жаловалась на сильное давление в сердце. Ее дочь вызвала скорую помощь, но медики не смогли приехать сразу, так как были на другом вызове.

По словам родственников умершей, они добрались на два часа раньше скорой помощи, хотя ехали с другого конца республики. Оказалось, что врачи были вынуждены оставить машину в соседнем населенном пункте Ямбатор из-за того, что в деревне Паймыр нет дорог. Для проезда медиков родственники наняли сани с лошадью, с помощью которых те добрались до деревни только к девяти вечера. К этому времени женщина уже умерла. Зафиксировать смерть вызвали полицию, которая была вынуждена откапывать дороги для проезда.

Следственный комитет России уже начал проверку по факту смерти женщины. «В настоящее время установлено, что бригада скорой помощи была вызвана, когда женщина уже не подавала признаков жизни. В ходе проверки также будет дана юридическая оценка деятельности должностных лиц в связи с ненадлежащим состоянием дорог», – говорится в сообщении ведомства.

Между тем, в администрации района о случившемся ничего не знают, как и в Минздраве Марий Эл. Представитель ведомства Ольга Бирючева заявила изданию «Подъем», что не в курсе ситуации, и отказалась давать комментарии, так как «слушает вебинар».

По данным местных СМИ, это не первая смерть в деревне, случившаяся из-за того, что врачи не успели оказать медицинскую помощь.