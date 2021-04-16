Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил расследовать инцидент со сносом мечети XVIII века в селе Юсифбейли Губадлинского района, передает Trend.az. Глава государства заверил, что все виновные будут наказаны.

Святыню снесли в ходе масштабных строительных работ по восстановлению дорожной инфраструктуры на землях, освобожденных от армянской оккупации в ходе Второй Карабахской войны. Межведомственный центр и соответствующие государственные органы не были проинформированы о назначении постройки, и ее снос производился без соответствующих уточнений.

Мечеть, зарегистрированная в 2001 году как памятник архитектуры местного значения, находилась в непосредственной близости от строящейся четырехполосной автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин.

О произошедшем было немедленно доложено президенту, который поручил соответствующим структурам расследовать инцидент и наказать виновных.

В связи с инцидентом в отношении сотрудников Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и компании-субподрядчика, ответственных за строительство дороги и допустивших серьезную халатность, будут приняты серьезные меры, отмечают азербайджанские ресурсы.

Помимо этого, руководство Координационного штаба дало соответствующие поручения профильным государственным органам в связи с дальнейшим усилением контроля над культурными и религиозными памятниками на освобожденных территориях, уточнением назначения находящихся здесь построек во время восстановительных работ.

После оккупации Губадлинского района вооруженными силами Армении мечеть в селе Юсифбейли находилась в полуразрушенном состоянии и использовалась в качестве места для содержания животных, в том числе свиней.