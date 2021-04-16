От первого лица: Последствия запрета на полеты в Турцию

После введения запрета до 1 июня рейсов между Россией и Турцией под офисом Turkish Airlines в Москве образовалась очередь из желающих обменять билет или помочь оставшимся за границей родственникам. В то же время россияне, которые возвращаются из Турции, не видят опасности в отдыхе на Средиземноморском побережье. #Россия #запрет #Турция