Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в Facebook заявил, что местные врачи нашли способ лечения коронавируса ядовитым иссык-кульским корнем, или джунгарским аконитом.

«Наши врачи нашли способ лечения заболевания за день-два на начальной стадии. Узнать о лекарстве можно из видеоматериалов», – сообщил глава государства. В этом видео люди разливают по бутылкам прозрачное вещество, на самих емкостях есть этикетки с надписью «иссык-кульский корень».

О целительной силе аконита журналистам 24.kg рассказал министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев: «Я сам готовлю раствор. Вреда здоровью нет. Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный и человеку сразу становится легче. Это как отхаркивающее средство, плюс падает сахар. Каждый врач, ответственный за больного, следит за пациентом, рядом сидит, пока тот пьет раствор горячим. Я сам тоже пью».

По его словам, он готов употребить раствор при журналистах и показать, что «никакого вреда нет». Это он и сделал впоследствии на пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире: глава ведомства выпил раствор и рассказал о главном условии его употребления. Как оказалось, препарат строго запрещено пить в охлажденном виде – это может привести к летальному исходу.

«Я беру на себя ответственность за применение нашими врачами иссык-кульского корня для лечения COVID-19», – заверил Бейшеналиев.

Эффективность аконита уже смогли оценить 300 человек, поступивших в больницы на начальной стадии заболевания коронавирусом. Самочувствие самого главы Минздрава после приема иссык-кульского корня также не ухудшилось.

Иссык-кульский корень, или аконит джунгарский, – это крайне ядовитое травянистое растение из рода борец. В Кыргызстане также известен под наименованием «ядовитый свинец». Его применяют также в китайской народной медицине. Однако неосторожное использование аконита может привести к летальному исходу, предупредили в Минздраве.