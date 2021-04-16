Акционерное общество «Центральная топливная компания» (принадлежит департаменту городского имущества Москвы) приобрело помещения общей площадью 1,6 тысячи кв. м на 93-м и 94-м этажах башни «Федерация» в деловом районе «Москва-Сити», сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Недвижимость обошлась компании в ₽1,1 миллиарда, следует из отчетности. Договор купли-продажи был заключен в ноябре 2020 года.
Всего было куплено три помещения в восточном корпусе башни «Федерация», которые позиционируются как «платиновые апартаменты». Среди них – двухуровневые апартаменты площадью 719 кв. м. Высота потолков – от 5,5 м.
Мэрия Москвы может использовать купленные площади как офис или помещения для «представительских целей», считают опрошенные РБК эксперты.
Столичной мэрии в «Москва-Сити» уже принадлежат 55 тысяч кв. м офисов в башне «Око». Эти площади были куплены у Capital Group в 2016 году, и в настоящее время их занимают департаменты городского имущества, транспорта, торговли и услуг и другие учреждения.
В 2020 году столичные власти арендовали 6 тысяч кв. м в башне «Империя» для размещения сотрудников департамента информационных технологий Москвы.
В марте стало известно, что в башне «Федерация Восток» за ₽2,1 миллиардов были полностью проданы два этажа общей площадью 2,3 тысячи кв. м. Эта сделка стала крупнейшей в истории локального рынка.