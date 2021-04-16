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Компания мэрии Москвы купила апартаменты в «Москва-Сити» за ₽1 млрд
«Платиновые апартаменты» обошлись связанному со столичной мэрией АО «Центральная топливная компания» в ₽1,1 млрд и могут быть использованы в качестве офиса или помещения для «представительских целей»
Компания мэрии Москвы купила апартаменты в «Москва-Сити» за ₽1 млрд
Фото: ТАСС / Others
16 апреля 2021 г.

Акционерное общество «Центральная топливная компания» (принадлежит департаменту городского имущества Москвы) приобрело помещения общей площадью 1,6 тысячи кв. м на 93-м и 94-м этажах башни «Федерация» в деловом районе «Москва-Сити», сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Недвижимость обошлась компании в ₽1,1 миллиарда, следует из отчетности. Договор купли-продажи был заключен в ноябре 2020 года.

Всего было куплено три помещения в восточном корпусе башни «Федерация», которые позиционируются как «платиновые апартаменты». Среди них ­– двухуровневые апартаменты площадью 719 кв. м. Высота потолков – от 5,5 м.

Мэрия Москвы может использовать купленные площади как офис или помещения для «представительских целей», считают опрошенные РБК эксперты.

Столичной мэрии в «Москва-Сити» уже принадлежат 55 тысяч кв. м офисов в башне «Око». Эти площади были куплены у Capital Group в 2016 году, и в настоящее время их занимают департаменты городского имущества, транспорта, торговли и услуг и другие учреждения.

В 2020 году столичные власти арендовали 6 тысяч кв. м в башне «Империя» для размещения сотрудников департамента информационных технологий Москвы.

В марте стало известно, что в башне «Федерация Восток» за ₽2,1 миллиардов были полностью проданы два этажа общей площадью 2,3 тысячи кв. м. Эта сделка стала крупнейшей в истории локального рынка.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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