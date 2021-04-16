Режим Башара Асада за 9 лет гражданской войны при атаках на подконтрольные сирийской оппозиции районы применил бочковые бомбы 81 916 раз. Об этом говорится в докладе об авиаударах режима с июля 2012 по апрель 2021 год, подготовленном Сирийской сетью по правам человека (SNHR).

В результате атак бочковыми бомбами в период с июля 2012 года по апрель 2021 года погибли 11 087 мирных жителей, в том числе 1 821 ребенок и 1 780 женщин.

В частности, силы сирийского режима применили бочковые бомбы 2 314 раз в 2012 году, 14 976 раз – в 2013 году, 19 654 раза – в 2014 году, 17 318 раз – в 2015 году, 12 958 раз – в 2016 году, 6 243 раза – в 2017 году, 3 601 раз – в 2018 году, 4 378 раз – в 2019 году и 474 раза в 2020 году. В 2021 году применение этого вида оружия пока не было зафиксировано.

В документе подчеркивается, что целью атак было изгнание жителей с мест их постоянного проживания, чего режиму и его союзнику в результате удалось достигнуть – миллионы сирийцев стали беженцами.

Чаще всего атакам режима с применением бочковых бомб подверглись провинции Дамаск, Алеппо, Дераа и Идлиб. При этом самое большое число жертв в результате этих атак было зафиксировано в Алеппо.

Атакам с применением бочковых бомб 104 раза подверглись медицинские центры, 188 раз – учебные заведения, 205 раз – мечети и 57 раз – рынки.

В докладе также приводятся имена представителей режима, ответственных за военные преступления с применением бочковых бомб.

В их числе – главнокомандующий вооруженными силами режима Башар Асад, министр обороны Али Абдулла Эйюб, экс-глава воздушной разведки Джемиль Хасан, заместитель начальника воздушной разведки Гассан Исмаил, начальник военной разведки Кифах Милхим, экс-глава военной разведки Мухаммед Махла, командующий ВВС Хасан Али, бывший командующий ВВС Ахмед Белул, командующий по разработке оружия в ВВС Мухаммед Билал и др.