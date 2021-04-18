ПОЛИТИКА
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Экипаж МКС вернулся на Землю
«Самочувствие хорошее». Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс вернулись на Землю. Они провели на Международной космической станции 185 дней. За это время совершили один выход в открытый космос, провели более 50 научных исследований в сфере медицины, космической биологии, биотехнологии. Космический корабль «Союз МС-17» с экипажем успешно приземлился в Казахстане. #МКС #космонавты #Казахстан
Экипаж МКС вернулся на Землю / Others
18 апреля 2021 г.
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