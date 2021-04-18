Экипаж МКС вернулся на Землю

«Самочувствие хорошее». Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс вернулись на Землю. Они провели на Международной космической станции 185 дней. За это время совершили один выход в открытый космос, провели более 50 научных исследований в сфере медицины, космической биологии, биотехнологии. Космический корабль «Союз МС-17» с экипажем успешно приземлился в Казахстане. #МКС #космонавты #Казахстан