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ФСБ обнародовало кадры задержания украинского консула
Федеральная служба безопасности России обнародовало кадры задержания украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. МИД России потребовал от Сосонюка покинуть страну в течении 72 часов. В Украине назвали произошедшее провокацией и так же потребовали старшего дипломата России в Киеве покинуть страну. #Россия #ФСБ #консул
ФСБ обнародовало кадры задержания украинского консула / Others
18 апреля 2021 г.
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