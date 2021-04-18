ФСБ обнародовало кадры задержания украинского консула

Федеральная служба безопасности России обнародовало кадры задержания украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. МИД России потребовал от Сосонюка покинуть страну в течении 72 часов. В Украине назвали произошедшее провокацией и так же потребовали старшего дипломата России в Киеве покинуть страну. #Россия #ФСБ #консул