Израиль и Греция подписали крупнейшее в истории двусторонних отношений соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое должно укрепить политические и экономические связи между странами, пишет Reuters.

В рамках контракта стоимостью $1,65 миллиарда израильская компания Elbit Systems построит международный центр летной подготовки для пилотов ВВС Греции.

Также документ предусматривает продажу Израилем греческой стороне 10 учебно-тренировочных самолетов M-346 производства итальянской компании Leonardo и обслуживание самолетов Т-6 ВВС Греции. Срок соглашения – 22 года.

«Я уверен, что эта программа укрепит экономики Израиля и Греции, и, таким образом, партнерство между нашими двумя странами усилится на оборонном, экономическом и политическом уровнях», – заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц.

О заключении соглашения стало известно после встречи министров иностранных дел ОАЭ, Греции, Кипра и Израиля в Пафосе на Кипре, состоявшейся 16 апреля.

В воскресенье Минобороны Израиля заявил о начале совместных учений с греческими военно-воздушными силами.