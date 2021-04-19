ПОЛИТИКА
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Amnesty International: Навального подвергают медленной смерти
Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар призвала президента России Владимира Путина предоставить Алексею Навальному возможность пройти лечение у врача, которому он доверяет, и освободить оппозиционера. Правозащитник назвала то, что сейчас происходит с оппонентом Кремля, угрозой медленной смерти. #Навальный #AmnestyInternational #лечение
Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар призвала президента России Владимира Путина предоставить Алексею Навальному возможность пройти лечение у врача, которому он доверяет, и освободить оппозиционера. Правозащитник назвала то, что сейчас происходит с оппонентом Кремля, угрозой медленной смерти / Others
19 апреля 2021 г.
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