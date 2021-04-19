В Ташкенте и Ташкентской области выставили на продажу несколько объектов недвижимости, принадлежавших дочери первого президента страны Ислама Каримова Гульнаре, сообщает Служба новостей Центральной Азии.

Одним из лотов стала знаменитая зона отдыха «Сиджак» в Ташкентской области. На территории комплекса расположены гостиницы площадью в 730 кв. м, спортивное сооружение площадью 855 кв. м, общее здание в 335 кв. м, три бассейна почти в 250 кв. м, два фонтана, коттедж, амфитеатр, водяная вышка и другие сооружения. Общая земельная площадь комплекса составляет 5,38 га.

В 2019 году зона отдыха была передана Федерации триатлона, которую возглавляет младший зять действующего президента Узбекистана Отабек Умаров. В «Сиджаке» планировалось создать учебно-тренировочную базу федерации для национальных сборных команд по триатлону.

Также на публичные торги выставлены бизнес-центр «Пойтахт», гостиница «Ичан кала» и зона отдыха «Бельдерсай», собственницей которой раньше являлась Гульнара Каримова.

Помимо прочего, дочь первого президента Узбекистана имеет еще недвижимость в Великобритании, Франции, Швейцарии, ОАЭ, Гонконге и Москве.

У 48-летней Каримовой довольно яркая биография: в 1990-х она работала в МИД в качестве советника министра, позже стала послом Узбекистана в Испании.

Гульнара профессионально занималась дизайном ювелирных изделий, была известна как певица под сценическим псевдонимом Googoosha, возглавляла попечительский совет неправительственного фонда «Форум культуры и искусства Узбекистана» и ряд других общественных организаций.

Ее считали возможной преемницей своего отца на посту президента страны, однако после 2013 года отношения Ислама Каримова с дочерью не были гладкими. Влияние Гульнары в стране стремительно уменьшилось.

С 2013 года Каримова находилась под домашним арестом. В 2015 году она была осуждена Ташкентским областным судом к 5 годам лишения свободы за содействие группировке, виновной в хищениях, растрате госсредств, уклонении от налогов и проч.

В 2017 году, после смерти отца в сентябре 2016 года, ей были предъявлены новые обвинения. Каримова была заключена под стражу. В 2019 году ее перевели в колонию общего режима из-за нарушения условий отбывания наказания.

В августе 2019 года Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам страны, а также присвоения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах.