Только за последний месяц в США произошло как минимум 45 случаев массовой стрельбы в общественном месте, сообщает UNILAD.

Согласно исследовательскому центру Gun Violence Archive, который определяет массовую стрельбу как инцидент с участием четырех и более пострадавших, всего с начала 2021 года в США было совершено 147 такого рода расстрелов.

Один из последних случаев зарегистрирован в Индиане. Рано утром 16 апреля бывший сотрудник компании FedEx открыл огонь на складе, убив 8 человек. Позже он покончил жизнь самоубийством.

Этот инцидент стал 45-м массовым расстрелом в стране с 16 марта. Тогда была совершена атака на три спа-салона в Атланте. В результате нападений погибли восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения.

Сеул подтвердил, что четверо погибших – южнокорейского происхождения.

По официальным данным, полиция задержала 21-летнего мужчину – он считается подозреваемым во всех трех нападениях. Однако на данный момент ему не предъявили обвинений в преступлении на почве ненависти.

Менее чем через неделю другой стрелок убил 10 человек, в том числе одного полицейского, в продуктовом магазине в Боулдере, штат Колорадо.

Ранее президент США Джо Байден объявил о планах ввести ряд ограничений, направленных на контроль за владением огнестрельным оружием, назвав ситуацию в стране «национальным позором» и «эпидемией».

«Это национальный позор. Это должно закончиться», – заявил он на пресс-конференции после происшествия со стрельбой в Индиане.

Байден назвал реформы, которые он собирается провести, «соответствующими здравому смыслу»

«Люди, которые владеют пистолетами, оружием, они поддерживают проверку биографии [покупателей]… Кому нужно оружие, которое может вмещать 100 патронов или 40 патронов?» – обратился президент к обществу. По его словам, он «не успокоится», пока ситуация с контролем оружия в США не будет изменена.