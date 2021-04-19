В России формируются два национальных штамма коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.

«Мы видим изменения определенные в белке s, и данные замены, которые выявлены в 9 изолятах в Сибирском регионе, позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями», – приводит «Интерфакс» цитату Поповой из выступления на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

По словам Поповой, описание этих штаммов появится, как только материалы по ним «будут готовы к публикации».

Глава Роспотребнадзора добавила, что в России за пандемию выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 случай – южноафриканским.

О формировании нового штамма коронавируса в Сибири Попова говорила еще в ноябре 2020 года. Тогда она указывала, что в Сибирском федеральном округе выявили частичную мутацию вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию, и поясняла, что обнаруженные изменения в структуре коронавируса не делают его опаснее и не влияют на эпидемиологическую значимость SARS-CoV-2.

Позже она сообщала, что в России есть штаммы коронавируса, отличные от известных в других странах, однако называть их российскими не стоит. «Я не вижу особого смысла в том, чтобы каждой мутации давать собственное имя», – отмечала Попова. В то же время глава Роспотребнадзора не исключала появления варианта вируса, который будет заражать уже переболевших людей.

В январе существование собственного варианта SARS-CoV-2 в России не исключил директор центра им. Гамалеи (разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V») Александр Гинцбург.