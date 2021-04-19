ТУРЦИЯ
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Турцию за 14 месяцев посетили более 17 млн туристов
Туристический сектор Турции продолжает восстанавливаться, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции
Турцию за 14 месяцев посетили более 17 млн туристов
Фото: АА / Others
19 апреля 2021 г.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) Турция продолжает успешную программу защиты здоровья туристов. По данным министерства культуры и туризма, которые приводит агентство Anadolu, в течение 2020 года и в первые два месяца текущего года в страну прибыло 17 млн 18 тыс. 964 туриста.

В целом, по итогам 2020-го турпоток в Турцию снизился на 69,14% – до 15 млн 971 тыс. 201 человек. Из этого числа 12,7 млн человек – иностранные туристы, а 3,2 млн человек – граждане Турции, проживающие на постоянной основе за рубежом. При этом в январе 2021 года Турцию посетили 509 787, в феврале – 537 976 иностранных туристов, всего - 1 млн 47 тыс. 763 человек. Это на 70,24% меньше показателя января-февраля 2020 года (3 520 547 человек).

Наибольшее число туристов за 14 месяцев прибыло в Турцию из России – 2 128 758, Болгарии – 1 242 961 и Германии - 1 118 932. Также Турцию для отдыха выбирали граждане Украины, Великобритании, Грузии, Ирака, Ирана, Франции, Нидерландов.

Наиболее популярными среди туристов провинциями Турции являются Стамбул, Анталья, Эдирне, Мугла и Артвин. Из общего числа туристов 75,23% прибыли воздушным транспортом, 23,32% – сухопутным, 1,95% – морским.

ИСТОЧНИК:AA
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