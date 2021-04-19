В Саудовской Аравии спустя 20 лет простоя открылась мечеть, построенная почти тысячелетие назад. Мечеть ат-Тауля, расположенная в одноименной деревне в 30 км от города Баха, является одной из старейших в регионе – ей более 900 лет, сообщает Саудовское агентство печати.

Культовое сооружение удивительно тем, что оно было построено из камней самой разнообразной формы, а крыша – из стволов можжевельника. На крышу здания ведет лестница, по которой поднимается муэдзин, чтобы возвестить призыв к молитве. Мечеть площадью около 300 квадратных метров вмещает 130 верующих. Чтобы открыть ее для прихожан после многолетнего заброшенного состояния, власти провели ремонт с сохранением уникального исторического колорита.

Один из пожилых жителей Абдулазиз Аль-Захрани сказал Саудовскому агентству печати, что восстановление мечети проводилось в соответствии с традициями села без каких-либо современных технологий. По его словам, процесс значительно поднял моральный дух жителей деревни. Реставрация и восстановление мечети велись в рамках проекта наследного принца Мухаммеда бен Салмана по реконструкции исторических святынь в королевстве.

Ранее Саудовская Аравия открыла 300-летнюю мечеть в губернаторстве Аль-Ахса в Восточной провинции королевства. В мечети была восстановлена религиозная школа – три века назад здесь также обучались молодые люди.