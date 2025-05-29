Администрация Дональда Трампа ужесточает давление на американские вузы — и одновременно на Китай. Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что аннулирует визы всем китайским студентам, причем будет это делать «агрессивно». Под удар в первую очередь попадут ученики, имеющие связи с Коммунистической партией Китая или обучающиеся в «критических сферах».

Это заявление стало продолжением кампании Белого дома, направленной против иностранных студентов. Ранее на этой неделе Госдепартамент приостановил записи на интервью по студенческим визам по всему миру — решение, которое вызвало резкую критику со стороны Китая. Пекин призвал Вашингтон защищать законные права иностранных студентов, включая граждан КНР.

Рубио заявил, что будут ужесточены критерии выдачи виз студентам из КНР и Гонконга, в том числе с обязательной проверкой их социальных сетей. Госсекретарь уже распорядился приостановить новые записи на собеседования по студенческим и обменным визам до получения дальнейших инструкций.

Китай традиционно был крупнейшим поставщиком студентов в США. В 2023 учебном году американские вузы приняли более 277 тыс. студентов из КНР. Однако в прошлом году впервые за много лет Китай уступил лидерство Индии — это связано с пандемией, визовыми трудностями и ухудшением американо-китайских отношений.

В свой первый срок в Белом доме Трамп уже ограничивал въезд китайских студентов — их не принимали учиться на программы в области высоких технологий и оборонных исследований. Теперь новая волна затронет и гуманитарные дисциплины, и обычных студентов.

Вашингтон также лишил Гарвард и другие ведущие университеты федерального финансирования. Вуз подал иски против таких мер, особенно после того как власти попытались запретить обучение иностранных студентов. Суд встал на сторону университета, но Трамп пообещал добиться своего через Верховный суд.

Ранее в этом году администрация Трампа пыталась аннулировать около 1800 студенческих виз через базу SEVIS — студентов обвиняли в «антисемитских» высказываниях, хотя многие из них просто выражали поддержку Палестине и выступали против войны в Газе. Позже федеральный суд отменил это решение Трампа.

Эксперты предупреждают: удар по китайским студентам — это не только очередной шаг в конфронтации с Пекином, но и мощный удар по всей американской системе высшего образования, зависящей от иностранных студентов, оплачивающих полную стоимость обучения.



