Почти 60% российских туристов, которые не смогли поехать в Турцию из-за закрытия границ до 1 июня, переносят даты путешествия без изменения направления, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Примерно 15% перебронируются на российские курорты у тех же туроператоров, у которых они приобретали туры в Турцию, около 18-20% – на другие направления, из которых на данный момент лидирует Куба. Оставшаяся часть, это получается около 60%, перебронируются на другие даты на ту же Турцию», – сказала Ломидзе в ходе выступления на совещании комитета Совфеда по социальной политике, посвященного мониторингу цен в российских отелях.

По ее словам, на апрель-май россияне забронировали около 500 тысяч туров в Турцию.

С 15 апреля Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией в связи с ростом случаев заражения коронавирусом в этих странах.

В Турции ожидают, что с отменой ограничений на авиасообщение с Россией в июне поток российских туристов на турецкие курорты резко возрастет.

«Турция стала для гостей из России практически второй родиной. Поэтому, хотя открытие сезона и сдвинулось на начало июня, с первого месяца лета спрос на отдых в Турции среди россиян будет довольно высок», – заявил глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.

По его словам, туристический сезон в Турции в этом году может продлиться вплоть до октября-ноября.