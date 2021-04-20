Беларусь готова поделиться с Азербайджаном опытом и знаниями в аграрной отрасли, заявил министр архитектуры и строительства страны Руслан Пархамович в интервью Общенациональному телевидению страны.

«По подобию наших агрогородков планируется застройка Нагорного Карабаха. Речь идет в целом о восстановлении всей инфраструктуры. Потому что в градостроительном планировании предусматривается как жилая застройка, так и социальные объекты», – заявил белорусский министр.

По его словам, в планы также входит восстановление гидроэлектростанций и инфраструктуры региона. «Это и электричество, и сети водоснабжения, то есть мы говорим о полной комплексной застройке территорий», – пояснил Пархамович.

В то же время чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков сказал, что «Беларусь не может все. Но она может многое. И вот то, что посильно Беларуси, она сделает, чтобы помочь Азербайджану».

13 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в Азербайджан с официальным визитом.

«Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты. Но это только первый шаг. Я очень рад, что вы как истинный друг белорусского народа понимаете, что впереди – ой сколько еще работы, тяжелой работы, мирной работы по возвращению к жизни мирных территорий. И вы должны знать, что в Беларуси ваши надежные друзья. Наши возможности вы знаете», – заявил Лукашенко на встрече с журналистами после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы готовы создавать вместе предприятия, особенно на территориях, которые освобождены и которые надо будет восстанавливать, – добавил он. – Президент мне сказал: да, мы восстановим, но самое главное – людям надо создать рабочие места. Люди вернутся туда не просто на звезды смотреть, люди должны работать! Пожалуйста, мы готовы подставить свое плечо и сделать это ответственно».

Лукашенко также пригласил Алиева в Беларусь, добавив, что некоторые пункты программы его визита уже были намечены.

«Мы всегда были и останемся надежными друзьями вашей страны», – подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно отмечал, что освобожденные территории станут зоной «зеленой энергии». По инициативе и по поручению главы государства планируются не только восстановление и реконструкция территорий, пострадавших от двух войн и варварской политики агрессора, но и реализация концепций «умный город» и «умное село».