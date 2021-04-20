Заявления Чехии о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице стали неожиданном поворотом в ее отношениях с Кремлем. Однако после высылки российских дипломатов и недопуска «Росатома» к тендеру на расширение АЭС «Дукованы» в качестве ответных мер Прага преподнесла и другой сюрприз, выступив с пояснением, что не считает взрыв актом государственного терроризма. И это с учетом того, что в центре скандала оказались уже знакомые имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Поиск их следов в 2018 году привел к раскрытию целого подразделения Главного управления Генштаба ВС РФ (знакомого читателю под старой аббревиатурой ГРУ), занимавшегося Европой.

О том, что инцидент на складах боеприпасов в 2014 году не является актом гостерроризма, заявил сам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его оценкам, произошедшее было только нападением на товар болгарского бизнесмена. «Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца, желавшего, наверное, потом продать его», – отметил премьер.

Кремль 19 апреля предсказуемо и категорично отверг обвинения Чехии в причастности российских спецслужб к взрыву на складе в 2014 году. В разговоре с журналистами 19 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные выводы являются «провокационными и недружественными».

Этому предшествовали вызов чешского посла в Москве Витезслава Пивоньки в российское дипведомство, где ему был заявлен решительный протест, а также высылка 20 чешских дипломатов в качестве ответа на санкции Праги – высланные российские дипломаты уже прибыли в Россию. Действия и высказывания российского официоза оставили впечатление, что Кремль пытается преподнести произошедшее как желание чешской стороны угодить США.

По версии спецслужб Чехии, российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых называют сотрудниками ГРУ, 15 октября 2014 года находились на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице (город Злин), где на следующий день произошел взрыв. Он унес жизни двух человек. Россияне в 2014 году под видом бизнесменов, занимающихся оружием, не раз направляли запросы о посещении территории склада, говорят в Чехии.

Диверсионный отряд

Впервые имена Петрова и Боширова всплыли осенью 2018 года в расследовательских материалах Bellingcat и The Insider, которые были посвящены обстоятельствам отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Двоих мужчин, попавших в камеры видеонаблюдения, назвали исполнителями этого громкого преступления, в ходе которого на территории страны-члена НАТО было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Поиск следов солсберийских отравителей привел британскую, французскую, швейцарскую и американскую контрразведки к выводу, что в Европе действовало целое диверсионное подразделение, входившее в структуру ГРУ. В публикации New York Times оно называется «Подразделение 29155». По оценкам тех высокопоставленных представителей разведсообщества, на которых ссылалась газета, эта группа отвечала за «кампанию по дестабилизации» в Европе. В частности, «Подразделению 29155» приписывали попытку сменить власть в Молдове, отравление болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, организацию государственного переворота в Черногории и, конечно, операцию в Солсбери.

Группа функционировала как минимум десятилетие, однако в фокус внимания западных разведок она попала лишь после отравления Скрипалей. Та беспрецедентная контрразведывательная операция, которая началась весной 2018 года британцами, французами и швейцарцами при содействии американцев, помогла выявить группу из 15 офицеров ГРУ.

Как сообщала французская Le Monde, одним из постоянных мест базирования «Подразделения 29155» была Франция. Наиболее посещаемым местом стала, в частности, Верхняя Савойя. Некоторые агенты, по оценкам газеты, прибывали туда из Лондона, Москвы, Испании и Швейцарии. Также «тихой гаванью» для группы диверсантов были такие города, как Аннемас, Эвиан и Шамони. Перевалочным пунктом нередко служили Руасси или Лион. Ситуативно предполагаемые сотрудники ГРУ бывали в Ницце, Каннах и Женеве.

Однако Савойя была тыловым и логистическим пунктом, писала Le Monde. Несмотря на то, что контрразведка не смогла найти соответствующие тайники с припасами и оружием, были установлены детали пребывания «Подразделения 29155» во Франции – любимые кафе, места проживания и даже магазины одежды.

Издержки прагматизма

При этом ГРУ обвиняли в том числе в создании своей агентурной сети в странах Европы. В ноябре 2019 года прокуратура Зальцбурга завершила изучение дела отставного австрийского военного, которому инкриминировали почти 25-летнюю шпионскую деятельность в пользу российской военной разведки. В обвинительном заключении говорилось, что отставной полковник с 1993 года работал на ГРУ и передавал непосредственному куратору данные о вооруженных силах Австрии, об оружии, о задачах различных сил. Прокуратура утверждала, что австриец был интегрирован в целую сеть агентов иностранной разведки, которая занималась тщательным отбором «клиентов».

Общий контекст отношений между Россией и условным Западом не вызывает вопроса, почему эти операции могли иметь место. Вопросы остаются только в связи с тем, почему следы оперативных действий обнаруживаются именно в тех европейских странах, которые сложно вписать в абстрактный лагерь антироссийских государств.

Так, незадолго до скандала вокруг взрыва в 2014 году на складе боеприпасов Прага выражала активный интерес к тому, чтобы принять у себя первый саммит президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. А приобретение этой европейской страной российской вакцины «Спутник V» должно было только укрепить двустороннее партнерство с Россией. Теперь же реализация многих планов поставлена под сомнение. Вероятно, решительность Чехии должен был проиллюстрировать недопуск российских компаний к тендеру на расширение АЭС «Дукованы». 19 апреля вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек подтвердил этот шаг правительства. О дополнительных мерах давления на РФ речи не идет, но Прага, похоже, настроена требовать компенсацию за то, что случилось в 2014 году.