В России началось строительство первой в мире международной трансграничной канатно-подвесной дороги, которая свяжет административный центр Амурской области с китайским городом Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян, передает ТАСС.

Генеральный подрядчик канатной дороги через реку Амур начал работы по сооружению свайного основания, сообщил директор компании «ЗЭД Девелопмент» Владимир Коновалов.

На российском берегу первую сваю уже вбили. На территории Благовещенска начался непосредственно строительный процесс.

На участке оборудована специальная площадка и находится необходимая техника.

В июле 2019 года на барже, закрепленной на середине пограничной реки Амур между Благовещенском и Хэйхэ, прошла официальная церемония, ознаменовавшая старт реализации международного проекта.

Согласно ему, длина канатной дороги над Амуром между Россией и Китаем составит 973 м. Она будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. С помощью проложенного над водой троса попасть в соседнюю страну можно будет за шесть минут, вместимость одной гондолы – до 110 человек.

Строительство планируется завершить во второй половине 2022 года. Ежегодный поток пассажиров к 2024 году составит 1 миллион человек, считают власти.