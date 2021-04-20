Служба внешней разведки (СВР) России открыла виртуальную приемную в даркнете, через которую людям, не проживающим в РФ, предлагают присылать информацию об угрозах безопасности России, передает «Настоящее время».

Издание обратило внимание, что информация о приемной в «теневом» интернете появилось в конце декабря 2020 года на главной странице сайта ведомства в разделе Report Information. «Если вы находитесь за пределами России и располагаете важной информацией об угрозах безопасности РФ, то можете направить ее нам безопасным и анонимным способом через виртуальную приемную службы в сети Tor», – говорится в сообщении службы. Однако сама спецслужба никогда не сообщала об этом публично.

Для связи СВР предлагает использовать браузер Tor или операционную систему Tails, загружаемую с флешки, поскольку виртуальная приемная российской разведки расположена в доменной зоне .onion, недоступной через обычные браузеры. При регистрации пользователь, который планирует отправить сообщение, получает специальный код из пяти английских слов. С его помощью он может отправить сообщение и читать ответы СВР. Для дополнительной защиты ведомство предлагает зашифровать письмо с помощью системы PGP, которая превращает текст в набор символов.

Как отмечает «Настоящее время», виртуальная приемная СВР является первой среди из всех разведывательных служб в Европе. Американское ЦРУ создало полную копию своего сайта в даркнете в 2019 году.

Издание также указывает, что все рекомендованные в приемной СВР в даркнете средства защиты и шифрования, включая браузер Tor и систему Tails, разработаны в США.