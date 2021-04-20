Роскосмос начал строительство первого модуля российской орбитальной станции, цитирует РБК генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», – сообщил Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

К своему сообщению глава Роскосмоса также прикрепил видео, где на модуле видна табличка, сообщающая, что это – герметичный отсек научно-энергетического модуля (НЭМ), который разрабатывает РКК «Энергия». Как отмечает издание, в 2019 году завершились ресурсные испытания отсека, модуль планировалось использовать в составе МКС, запустив в 2023 году. Однако позже срок запуска перенесли на 2024 год. Кроме того, в опубликованном ролике фигурирует табличка с надписью «Макет».

О возобновлении планов строительства новой российской орбитальной станции ранее объявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, Россия откажется от использования Международной космической станции (МКС) к 2025 году из-за ненадлежащего состояния конструкции и материалов. Между тем, как ранее сообщали СМИ, Роскосмос сталкивается с отказом многих иностранных компаний поставлять в РФ комплектующие из-за введенных против России санкций США.

Ранее также стало известно, что российская компания «Космокурс», разрабатывавшая проект строительства первого российского частного космодрома в Нижегородской области, закрывается. Среди причин указываются «непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты».