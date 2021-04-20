Население России к 2030 году в лучшем случае может сократиться почти на 3 миллиона человек, заявила на круглом столе в Госдуме доктор медицинских наук Гузель Улумбекова. При этом, оценивая состояние системы здравоохранения и демографический кризис, она назвала ситуацию критической, пишут «Открытые медиа».

По словам Улумбековой, в 2020 году естественная убыль населения достигла почти 700 тысяч человек. Вместе с тем, опираясь на средние прогнозы Росстата, каждый год население РФ будет снижаться на 530 тысяч человек. Однако с учетом приезжающих в страну каждый год 200 тысяч мигрантов, реальная ежегодная убыль населения составит около 300 тысяч человек.

Эксперт уточнила, что в данное время темпы сокращения рождаемости примерно такие же, как после распада Советского Союза. Если бы в России хотя бы сохранился уровень смертности таким же, как в 1990-м, утверждает Улумбекова, то население бы составляло на 13,5 миллионов человек больше. Она добавила, что в пандемийном 2020 году смертность в России увеличилась на 18% по сравнению с предыдущим годом.

Причиной кризисной ситуации Улумбекова называет «длительное недофинансирование здравоохранения». Желание властей сэкономить на здоровье россиян и зарплатах медиков, по ее словам, существенно ухудшают ситуацию. Для решения данной проблемы специалист предложила увеличить финансирование сферы здравоохранения до 5% ВВП к 2024 году и впоследствии каждый год добавлять по 520 миллиардов рублей.

В январе Росстат сообщил, что в год пандемии население России впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2021 года, количество жителей страны составило 146,24 млн человек, в 2020-м – 146,75 млн. В последний раз резкий спад наблюдался в 2005 году (-564,5 тысяч человек).