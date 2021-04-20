В Бишкеке выявили первый случай отравления настойкой ядовитого иссык-кульского корня, пострадавший был госпитализирован, сообщает портал 24.KG со ссылкой на источники.

В Центре экстренной медицины столицы Кыргызстана, куда редакция обратилась за комментариями, подтвердили этот факт. «Да, действительно, к нам сегодня рано утром примерно в 5.00 поступил вызов к мужчине в возрасте 63 лет. Пациент в крайне тяжелом состоянии с нарушением ритма сердца был госпитализирован в Национальный центр кардиологии и терапии. И только при госпитализации была получена информация, что он, с его слов, принимал настойку иссык-кульского корня. Мы не знаем происхождения настойки и цели, с которой он ее принимал. Не знаем, прописал ли ему ее кто-то. Пострадавшему с нашей стороны была оказана вся необходимая медицинская помощь», – сообщили медики.

Позже источники издания рассказали еще о двух случаях отравления настойкой иссык-кульского корня. Двое мужчин в настоящее время находятся в отделении токсикологии, их состояние удовлетворительное. Уточняется, что настойку они готовили сами.

16 апреля министр здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев предложил использовать настойку из ядовитого иссык-кульского корня (аконита) для лечения коронавируса. «Его (корень) надо применять только в горячем виде. В холодном виде если сделаете глоток, идет спазм и человек умирает...», – отметил он и показал журналистам, как нужно употреблять настойку.

Бейшеналиев признался, что во время второй волны коронавируса больных уже лечили этим растением, но не говорили об этом. По его словам, отменять такое «лечение» он не намерен. Министр уточнил, что рецепт настойки рекомендовал президент Садыр Жапаров, который даже писал о «лекарстве» в своих соцсетях, но позже, как заметили СМИ, эти публикации исчезли.

Заявление Бейшеналиева вызвало резкую критику со стороны ученых и врачей. Комитет Жогорку Кенеша (парламента) по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению уже направил в правительство предложение об увольнении главы Минздрава.

Иссык-кульский корень, или аконит джунгарский, – это крайне ядовитое травянистое растение из рода борец. В Кыргызстане также известен под наименованием «ядовитый свинец». Его применяют также в китайской народной медицине.