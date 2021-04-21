Россия модернизировала 80% ядерного комплекса, в то время как в США этот процесс еще даже не начали, заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) адмирал Чарльз Ричард.

Адмирал в ходе своего выступления в комитете Сената Конгресса США по делам ВС назвал Россию «ядерной стратегической угрозой, которая решительно занимается модернизацией как обычных вооружений, так и ядерного потенциала, каковая [модернизация ядерного комплекса] в настоящее время составляет около 80%».

«А мы находимся на нуле», – сказал Ричард.

По его словам, «легче описать то, что они [Россия] не модернизируют – ничего».

«Под это [модернизацию] попадает практически все, включая некоторый никогда прежде не наблюдавшийся потенциал, а также несколько тысяч не подлежащих учету в рамках договора систем вооружений», – отметил глава STRATCOM, имея в виду Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

О том, что США намерены модернизировать свой ядерный потенциал, ранее сообщила министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм.

Делать это нужно для того, чтобы «сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств», сказала она. Вместе с тем Грэнхолм не назвала государства, на ее взгляд, являющиеся угрозой для США.

16 марта было объявлено, что свой ядерный арсенал намерена увеличить и Великобритания. Правительство представило новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, согласно которой страна планирует увеличить количество ядерных боеголовок до 260.

Лондон идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом «технологических и доктринальных угроз со стороны некоторых государств», что вынуждает его реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.

При этом «угрозой номер один» для Соединенного Королевства продолжит оставаться Россия, сказано в документе.