Апелляционный суд Грузии одобрил строительство мечети в Батуми. Ведомство признало отказ мэрии центра Аджарии в разрешении на ее возведение дискриминацией, сообщает «Кавказский узел».

Однако, по словам адвоката Тамты Микелазе, окончательно вопрос еще не урегулирован. «Апелляционный суд рассмотрел решение, принятое на первом этапе рассмотрения, где идет речь о разрешении на строительство мечети. Но предстает еще и второй этап, на котором будут утверждать сам проект», – пояснила она.

Кроме того, мэрия может обратиться в кассационный суд Грузии с просьбой пересмотреть решение апелляционного суда. «У мэрии есть возможность растянуть процесс принятия решения на годы... – отметила Микеладзе. – У нас есть возможность обратиться в Европейский суд по правам человека, который может потребовать ускорения процедуры в рамках положения о недопустимости дискриминации по религиозному признаку».

Вопрос строительства новой мечети в Батуми обсуждается с 2016 года. Дважды, в 2013 и 2016 годах, мусульманская община обращалась к властям города с просьбой выделить землю под строительство, пока не приобрела участок самостоятельно.

В мае 2017 мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать на нем строительство мечети. Отказ был обоснован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке был открыт молельный дом.

Глава правительства региона Аджария Зураб Патарадзе пообещал, что вопрос строительства мечети будет решен «в ближайшем будущем».

В 2019 году Батумский горсуд по иску мусульманской общины обязал мэрию пересмотреть отказ в возведении мечети.

Участок, где планировалось строительство, действительно находится в густонаселенном районе, но это не стало препятствием для постройки семи христианских храмов, указал судья. Позицию городских чиновников по отношению к грузинским мусульманам суд счел дискриминационной.

2 апреля этого года представитель мэрии в суде заявил, что «в Батуми достаточно мест, где мусульмане могут совершать молитвы». Городские власти причислили к культовым сооружениям те строения, где просто имеются молельные комнаты, указала в суде адвокат.

На данный момент мусульмане Батуми вынуждены молиться во временном помещении барачного типа. По пятницам, во время совершения коллективного намаза, из-за нехватки мест большинство верующих вынуждены молиться за стенами мечети прямо на земле.