ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Племянник католического кардинала Боснии и Герцеговины принял ислам
Данко Пульич вырос в христианской семье, но в сознательном возрасте понял, что ислам - это его путь в жизни. Теперь племянника духовного главы католиков Боснии и Герцеговины зовут Эмир
Племянник католического кардинала Боснии и Герцеговины принял ислам
Фото: АА / AA
21 апреля 2021 г.

Племянник духовного главы католиков Боснии и Герцеговины кардинала Винко Пульича принял ислам, сообщает Anadolu.

Данко Пульич стал мусульманином в священный месяц Рамадан. Церемония прошла под руководством имама Алии Чикотича в мечети Калибунар в городе Травник. Молодой человек взял себе мусульманское имя – Эмир.

Имам рассказал, что Данко чувствовал себя на церемонии «очень умиротворенно», и что сам факт принятия ислама Пульичем – большая честь для мечети.

По его словам, на прошлой неделе в мечеть с желанием принять ислам обратилась также местная жительница Антония. Сейчас ставшую мусульманкой женщину зовут Айше.

Мусульмане составляют порядка половины населения Боснии и Герцеговины. Ислам пришел в этот балканский регион после присоединения его к Османской империи в XV веке.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us