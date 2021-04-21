Племянник духовного главы католиков Боснии и Герцеговины кардинала Винко Пульича принял ислам, сообщает Anadolu.

Данко Пульич стал мусульманином в священный месяц Рамадан. Церемония прошла под руководством имама Алии Чикотича в мечети Калибунар в городе Травник. Молодой человек взял себе мусульманское имя – Эмир.

Имам рассказал, что Данко чувствовал себя на церемонии «очень умиротворенно», и что сам факт принятия ислама Пульичем – большая честь для мечети.

По его словам, на прошлой неделе в мечеть с желанием принять ислам обратилась также местная жительница Антония. Сейчас ставшую мусульманкой женщину зовут Айше.

Мусульмане составляют порядка половины населения Боснии и Герцеговины. Ислам пришел в этот балканский регион после присоединения его к Османской империи в XV веке.