ПОЛИТИКА
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Российская военная техника на границе с Украиной и в Крыму из космоса
Снимки, сделанные из космоса, в период с 27 марта по 16 апреля, подтверждают скопление российских войск, самолетов и транспортных средств на авиабазах и полигонах в аннексированном Крыму и недалеко от границы с Украиной. По оценкам Киева, общее число военнослужащих превышает 120 тыс. #Россия #Украина #военные
Российская военная техника на границе с Украиной и в Крыму из космоса / Others
21 апреля 2021 г.
Истории
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