Российская военная техника на границе с Украиной и в Крыму из космоса

Снимки, сделанные из космоса, в период с 27 марта по 16 апреля, подтверждают скопление российских войск, самолетов и транспортных средств на авиабазах и полигонах в аннексированном Крыму и недалеко от границы с Украиной. По оценкам Киева, общее число военнослужащих превышает 120 тыс. #Россия #Украина #военные