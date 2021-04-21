Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который отбывает 15-летний срок в колонии в Твери, заявил о нарушении прав мусульман в местах лишения свободы.

По его словам, сотрудники колонии целенаправленно создают верующим препятствия в соблюдении поста в священный месяц Рамадан.

«Моим сокамерникам, узбеку и таджику, не разрешают есть ночью и совершать намаз в 5 утра», – пишет бывший чиновник на своей странице «Вконтакте».

Подобные действия «грубо противоречат» Конституции и УПК РФ, считает он. Шестун добавил, что при этом сотрудники колонии «ссылаются на мнение муллы из ФСИН».

Александра Шестуна арестовали в июле 2018 года. Его обвинили в крупном мошенничестве (ст. 159 УК), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и получении взятки (ст. 290 УК). Сам Шестун свою вину не признал и заявил, что считает свое дело сфабрикованным.

В конце прошлого года суд в Подмосковье приговорил экс-главу Серпуховского района к 15 годам колонии строгого режима.

Бывший чиновник находится в том же пенитенциарном учреждении, что и экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, получивший 8 лет по обвинению в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина.

В марте этого года Шестун объявил голодовку в тверском СИЗО из-за репрессий со стороны руководства изолятора.