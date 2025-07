Премьер-министр Британии Борис Джонсон намерен 11 мая представить парламенту новый закон, который должен ввести уголовную ответственность за незадекларированную работу от имени иностранных государств в юрисдикции королевства. Местная пресса называет инициативу аналогом американского Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), однако отмечает, что он направлен в первую очередь против российского и китайского влияния. За последние десятилетия российские деньги перенасытили Британию, поставив под угрозу ее политический суверенитет.

О намерениях Джонсона первой сообщила Times. По данным издания, Лондон, в соответствии с законодательной инициативой, должен будет вести реестр иностранных агентов – по аналогии с тем, который существует в США. Лица и организации, работающие от имени иностранных правительств, должностных лиц и политических партий, должны будут периодически предоставлять данные о себе и своих заказчиках властям королевства. Это касается в первую очередь лоббистов, консультантов и специалистов по связям с общественностью. Отказ от учета повлечет за собой уголовное преследование.

Соответствующая идея исходила от британских спецслужб, которые выражают недовольство тем, что проводники иностранных интересов могут действовать в Британии безнаказанно и скрыто. Реестр, как отмечается, поможет британской разведке Mi6 в определении тех, кто занимается в стране шпионажем. По оценкам Times, инициатива возникла из-за растущих опасений по поводу российского и китайского влияния.

Кроме того, британское правительство рассчитывает пересмотреть архаичный Закон о государственной тайне, чтобы его можно было использовать против иностранных хакеров, пытающихся взломать государственные базы данных. Сейчас его действие ограничено с точки зрения описания случаев и субъектов. Свои намерения Лондон обозначил в минувшем году, уточнив, что законодательство должно «покрывать» те эпизоды, «когда шпионаж проводится дистанционно, посредством атак на серверы, компьютеры или другое электронное оборудование, расположенное в Великобритании». В планах также расширить определение тех данных, которые могут украсть взломщики. Правительство рассматривает возможность использования в законе терминов «документ, информация или другое» и отдельно прописать «иностранные державы».

Нет сомнений, что принятие инициатив будет форсировано из-за новой волны сообщений о злонамеренной активности России в ЕС. Бывший руководитель Mi6 Джон Соэрс, комментируя недавний скандал с причастностью российских спецслужб к взрыву на складе в Чехии в 2014 году, говорил, что европейским странам известно только об одной десятой части агрессивной деятельности России на континенте. Агенты Москвы могут делать многое, о чем европейские столицы просто не подозревают, подчеркнул бывший глава ведомства.

В минувшем году комитет британского парламента по разведке и безопасности опубликовал доклад о вмешательстве РФ в электоральные процессы разных стран. Москву обвинили в том числе во вмешательстве во внутреннюю политику Соединенного Королевства. И речь не только о крупных дезинформационных кампаниях, ставших «визитной карточкой» Кремля.

В 2018 году Национальное уголовное агентство Великобритании открыло уголовное дело в связи с прошедшим в 2016 году референдуме о выходе страны из состава Евросоюза. В центре внимания расследователей оказался британский бизнесмен Аррон Бэнкс, которого обвинили в получении от российской стороны средств на агитацию местных избирателей в пользу брекзита. Речь шла о крупных траншах. Предполагается, что сумма в 2 млн фунтов была передана Бэнксом в качестве кредита лоббистскому бюро Better for the Country и его «дочкам», а сумму 6 млн фунтов лоббисты получили от имени группы Leave.EU. Сам Бэнкс обрел известность в 2014 году, когда пожертвовал миллион фунтов стерлингов Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), выступавшей за идею выхода Британии из евросообщества.

Би-би-си обращала внимание на то, что в реестре финансовых интересов палаты лордов можно найти много отсылок к России. Так, журналисты указывали на лорда Роберта Скидельски, который входит в совет директоров компании Rusnano Capital. Экономист российско-еврейского происхождения не раз подвергал критике западный санкционный режим в отношении Кремля и поддерживал идею пересмотра территориального состава Украины. Активы в российских компаниях припомнили и другим членам верхней палаты – лорду Питеру Мандельсону и лорду Фредерику Понсонби. Последний является председателем совета директоров АО «РНГ», а также возглавляет холдинг Eastsib, который фигурирует в нашумевшем деле сотрудников «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ.

Вопрос заключается лишь в том, будет ли распространено действие нового закона об иностранных агентах на британских политиков. Положительный ответ будет означать приблизившийся конец российского лоббизма в Соединенном Королевстве.