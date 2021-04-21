В марте – начале апреля на границе между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками произошло резкое обострение ситуации. Оно стало одним из самых опасных кризисов на мировой арене за последние семь лет.

После того как в первых числах апреля состоялось самое ожесточенное сражение между ВСУ за последние несколько лет с применением бронемашин и артиллерийских орудий, реально возникла угроза прямого противостояния вооруженных сил Украины и Российской Федерации. Такое столкновение с большой вероятностью привело бы к глобальной конфронтации, в том числе и с использованием ядерного оружия, поскольку Киев обязательно поддержали бы США и НАТО. Как утверждает аналитик Ми-6: «Происходит эскалация. И есть риск, что она достигнет уровня, когда уже будет трудно идти на уступки. Украина – игровое поле, на котором друг против друга выступают Россия и НАТО».

В начале апреля украинские ВС объявили сборы на южных границах страны. Почти одновременно Шойгу заявил, что к западным границам России были переброшены две армии и три соединения ВДВ. В районах вдоль границ Украины, в самом Крыму и на прилежащих территориях сосредоточилась рекордная группировка в 85 000 российских военнослужащих и несколько тысяч танков, грузовиков с ракетными установками, бронетранспортеров и дальнобойных орудий, в том числе и способных использовать тактическое ядерное оружие.

Речь идет, например, о тяжелом миномете, установленном на гусеничном самоходном шасси. Эта самоходная артиллерийская система «Тюльпан», благодаря своим большим размерам может вести огонь осколочно-фугасными, зажигательными, управляемыми, кассетными, нейтронными и даже тактическими ядерными боеголовками, способными поражать цели на расстоянии около 20 км.

Зеленский срочно попросил у президента США Джо Байдена помощи в сдерживании России. Речь шла как об увеличении поставок оружия и финансовой помощи, так и о поддержке намерения Украины вступить в НАТО.

Вооруженные силы США в Европе были приведены в состояние высшей боеготовности, а НАТО сосредоточила 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники рядом с границами России, в основном в Причерноморье и на Балтике. Шойгу публично заявил: «В Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция «четыре по тридцать», по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза – морской». Объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение Defender Europe 2021.

Канцлер ФРГ Меркель позвонила Путину и призвала Россию к «деэскалации напряженности». Однако в ответ он вновь обвинил Украину в разжигании конфликта на востоке страны.

Затем на сцене появился заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак, который еще больше поднял градус конфронтации, открыто заявив, что Россия может вмешаться, чтобы «защитить» российских граждан. (По некоторым данным, более полумиллиона жителей ДНР и ЛНР получили за последние несколько лет российское гражданство). Козак даже сформулировал весьма зловещий афоризм: дальнейшая эскалация может оказаться для Киева «не выстрелом в ногу, а выстрелом в висок».

По мнению одного из аналитиков американского ВРК: «Недавние военные учения и наращивание вооруженных сил России вдоль украинской границы, скорее всего, направлены на то, чтобы протестировать решимость новой администрации Байдена и Евросоюза в тот момент, когда их внимание отвлечено связанным с коронавирусом кризисом… Поэтому недавние шаги Путина, вероятно, направлены на то, чтобы продемонстрировать ее готовность ответить с помощью силы на любые попытки изменить статус-кво в Донбассе. Вместе с тем очевидно, что с учетом все большего количества нарушений соглашения о прекращении огня и последних шагов России заметно увеличилась вероятность того, что любая из сторон может зайти слишком далеко и тем самым вызвать эскалацию конфликта, после чего на пороге Европы может возникнуть призрак большой войны».

Одним из самых интересных нюансов нынешнего кризиса является позиция Пекина. В условиях, когда ускоряется стратегическая, долговременная конфронтация КНР с США и Западом в целом нынешний конфликт вокруг Украины крайне выгоден для китайского руководства. И здесь Пекин прямо следует заветам древнекитайской военной мудрости, которую любил вспоминать покойный Мао Цзэдун: «На бой двух тигров в долине мудрая обезьяна должна спокойно взирать с высокой горы».

Когда в конце марта Лавров прибыл в Пекин, чтобы попытаться скоординировать российские и китайские действия против жесткой глобальной политики администрации Байдена, китайцы вновь гибко обошли попытки Москвы зафиксировать долговременный характер военного сотрудничества КНР и РФ. Вновь были вежливо проигнорированы намеки Кремля по поводу заключения российско-китайского договора о военно-стратегическом партнерстве. Хотя Лавров сделал то, о чем попросил Пекин – публично осудил антикитайскую политику «четверки»: США, Индии, Японии, Австралии. В ответ российский министр иностранных дел получил лишь словесные заверения китайцев о поддержке российской позиции по поводу Донбасса и Украины.

Это известная китайская особенность: на официальном уровне, публично, Пекин тщательно скрывает свою истинную позицию, а на пропагандистском уровне демонстрируется полная безграничная политическая поддержка Москве.

Есть несколько стратегических констант, которые обусловливают внешне хитроумную политику высшего руководства Китая.

Во-первых, Пекин убежден, что, хотя прямое, силовое китайско-американское столкновение неизбежно, в настоящее время и в ближайшие, как минимум, десять-пятнадцать лет Китай не имеет шансов на победу в такой прямой военной конфронтации. И здесь Китаю необходимо всячески демонстрировать в ближайшие семь-десять лет наличие военных связей с Россией, но в очень скромных масштабах, чтобы не вызвать излишнего гнева в «Вашингтонском обкоме партии». Например такие. В конце 2020 года российские ВС и НОАК провели второе совместное «показушное» бомбардировочное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морем после первоначального патрулирования в июле 2019 года. Третий год подряд в 2020 году НОАК участвовала (очень дозированно) в российских ежегодных учениях военного округа «Кавказ», в предыдущие годы также минимально принимая участие в военных упражнениях «Центр» и «Восток».

Во-вторых, Пекин по-прежнему зависит в своем долговременном экономическом развитии от связей с Западом (такая зависимость от России минимальна). Что еще более существенно, в технологическом отношении по-прежнему сохраняется значительное отставание Китая от США. Поэтому китайское руководство не может позволить себе слишком дразнить американцев. А вот ловко использовать русских – это можно…

В-третьих, ближайшее окружение Си Цзиньпиня вполне правомерно считает, что в случае усугубления конфронтации Москвы с Западом вокруг Украины заинтересованность и американцев, и русских в китайской поддержке существенно возрастет.

Наконец, в-четвертых, Пекин убежден, что в случае ухода со своего поста Путина российские элиты, скорее всего, займут резко антикитайские позиции. Поэтому в ожидании такого поворота необходимо ослаблять Россию, стимулируя ее противоречия с Западом.

***

13 апреля состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Он не оказался неожиданным ни для Кремля, ни для Белого дома. Как стало известно, во время «краткой, но случайной встречи» в индийской столице 5 апреля Лавров и Керри тщательно обсудили возможность такого телефонного диалога, чтобы не допустить прямого, силового столкновения в Украине.

Поэтому вполне закономерно, что Байден особо акцентировал поддержку Вашингтона в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины. Более того, он призвал Москву снизить напряженность.

Этот телефонный разговор немного снизил напряженность вокруг Украины, однако пока принципиально не разрешил ни одного ключевого вопроса. Поэтому вероятность неожиданных и опасных поворотов в этом кризисе в ближайшие несколько недель остается по-прежнему высокой.